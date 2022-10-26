第三季居屋第二市場成交均價482萬元　按年跌近8%

香港樓市疲弱，居屋樓價隨大市向下。利嘉閣地產研究部以房屋委員會最新數據作分析。今年第三季居屋未補價第二市場買賣平均每宗售價約482.2萬元，較第二季的497.9萬元，按季下跌約3.2%，為近15個季度新低，重返2019年初水平。若與去年同期平均售價的523.7萬元相比，更累積下挫約7.9%。

該行指，有關數字反映今年初第5波疫情衝擊餘波未平，市況淡靜，加上部分「親民價」上車新盤充斥市面，扯走居屋客源，業主只好減價應戰。

該行研究部主管陳海潮表示，上車客對利率調升幅度敏感，擔心再度加息時供款超出預算，同時，發展商有見及此推出「貼市價」新盤吸上車客，亦攤薄了居二市場客源。據房委會數據，今年第三季全港錄421宗居屋第二市場買賣個案，較第二季的503宗，按季下跌約16.3%，與去年同期相比，更下挫約38%。至於上季物業成交總值約20.3億元，較第二季的的25.04億元，也減少約18.9%，對比去年同期的35.4億元，則蒸發約42.7%。

不過，上季居屋第二市場仍錄個別高價成交個案，當中，筲箕灣東旭苑一個中層單位，實用面積約650方呎，於未補地價市場以870萬元售出，呎價約13,385元，為今年售價最高的居二單位。

若按物業價值劃分，第三季共有5個組別交投量按月下跌，當中，價值600萬元以上組別交投跌幅較明顯，由第二季的116宗買賣，驟降至上季的78宗，按季銳減約32.8%。至於交投最多組別，為價值400萬至500萬元內的居二單位，第三季共錄得127宗成交，但較第二季仍少約14%。若按屋苑劃分，天水圍天盛苑及將軍澳富康花園分別錄得19宗及11宗買賣，按季均各跌約21%。

陳指出，上周發表的施政報告提到，將推出私人發展商參與興建資助房屋先導計劃，穩定增加居屋供應，同時，隨着防疫措施逐漸放寬，經濟穩步復甦，加上新一批白居二，料可為居二市場帶來一批潛力買家，故預料第四季居屋第二市場交投可望止跌回穩，重上450宗水平。