港交所：已找到期貨市調機制需暫停原因　將適時公布進展

調查發現，在某些情況下參考價沒有更新，而市場波動調節機制會被過時的參考價所

觸動。有關情況於2022年10月25日上午11時22分引致恒生科技指數期貨的11月份合約

觸發了市場波動調節機制及5分鐘的冷靜期。而相關的參考價只用於市場波動調節機

制，並沒有影響其他交易或交易系統的其他部分。

港交所指出，外部供應商目前正準備為軟件更新，並會在使用前進行嚴謹測試，該所將適時公布有關恢復恒生指數期貨產品之市場波動調節機制的進展。

市場波動調節機制旨在確保市場於價格劇烈波動期間維持有序交易。若合約價格相對

五分鐘前的最後交易價格(參考價)變動幅度超過±5%，將會觸發一次五分鐘的冷靜

期，惟於冷靜期內，市場參與者仍允許在參考價±5%的預定價格區間內進行交易。市

場波動調節機制自2017年引入香港交易所衍生品市場以來從未被觸發過。