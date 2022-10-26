國家隊托匯人民幣勁彈　傳富豪照賣產套現走資

內地監管機構接連出招紓緩人民幣快速貶值的壓力，繼當局發聲撐「人民幣長期走強的趨勢不會改變」之後，市傳「國家隊」周二(25日)積極入市托匯，帶動在岸價及離岸價(兌每美元‧下同)周三(26日)一舉收復7.3及7.2大關。儘管新一屆中央領導層釋出維護經濟及國家安全的強硬信號，可是內地經濟前景至今烏雲密布，連日來外資拋售中港資產之際，有指內地富豪亦急忙賣產套現。

離岸價兌美元高見7.1798

內地大型國有銀行周二夜盤時段在境內外拋售美元的消息傳出後，刺激在岸價一度升逾1,400點子，至7.1644；離岸價亦由最低7.3412，一度高見7.1798，高低波幅達1,600點子，漲幅近2%，屬前所未見。至於官方周三開出的人民幣中間價報7.1638，按日上調30點子。

同時，中國人民銀行繼續加大「放水」力度，確保流動性充裕和整體市場穩定，周三開展2,800億元(人民幣‧下同)7日期逆回購操作，利率維持於兩厘，逆回購操作單日規模創近8個月新高，公開市場單日淨投放2,780億元，本周已累計淨投放5,140億元。

然而，隨着當局宣告扎實推進「共同富裕」，英媒引述曾與香港和內地富豪家族合作的歐洲律師萊斯佩蘭斯表示，已接獲3個來自內地商界超級富豪家族的通知，要求繼續執行他們的走資計劃，又謂很多客人年前已準備離開內地，包括把資產合法地轉移至安全的離岸司法管轄區，並安排家人在內地以外地方獲得新國籍及居所。

新加坡律師事務所Dentons Rodyk高級合夥人劉家銘更指，最近多個月收到內地富豪指示及查詢在新加坡設立家族辦公室，更指過去內地富豪更傾向於把財富集中在香港，惟隨着中央近年來加強控制，香港的吸引力遭到削弱。

上海豪宅傳劈價近半放售

實際上，內地富豪拋售豪宅的消息在網上廣泛流傳，包括上海當地有房地產中介掛出華山夏都苑豪宅樓盤，售價由上月6,000萬元，劈價至3,599萬元。

當局表明「維護股市、債市、樓市健康發展」之際，官媒發表社論，暗示樓市調控力度不會完全放鬆。另有內媒直言，在需求收縮、供給衝擊、預期轉弱等三重壓力下，房地產面臨著一場顯見的風險定價重估和投資邏輯重塑，投資者應做好積極準備，又謂目前基於金融屬性估值的住房，高樓價抬升了經濟社會運行成本，壓低市場的投資邊際收益率，加劇房市的有效需求不足，使高房價很難維持。

內房股偏軟 潤置逆市挫4%

國際信貸評級機構惠譽表示，中國最新推出旨在穩定房地產行業、重振買家信心的支持措施或不足以推動購房需求。如果近期買樓需求沒有明顯恢復，當局或推出更多支持性政策，但可能只在有限範圍內推行，且僅針對首次置業人士等特定人群，推動住房需求大幅反彈的可能性不大。