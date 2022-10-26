樓市承壓各區業主減價　當中麗港城4日錄5宗買賣

二手樓價回落，個別屋苑交投稍為回升。茶果嶺麗港城過去4天連錄5宗買賣，有套三房單位剛以950萬元成交。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●世紀21杏花邨鄭智鐘稱，柴灣杏花邨36座高層8室，實用面積約615方呎，三房間隔，現已改為兩房，望樓景，早於2021年10月放盤，原先叫價達1,150萬元，減價至850萬元成交，累積減幅約26%，呎價約13,821元。

●中原王秀芬透露，鰂魚涌太古城10月暫錄13宗買賣，屋苑春櫻閣低層C室，實用面積約897方呎，套三房間隔，今年4月放盤叫價1,700萬元，減162萬至1,538萬元易手，呎價約17,146元，原業主於2019年10月以1,330萬元買入，物業帳面升值約16%。

●利嘉閣梁啟豪表示，北角富澤花園富嘉閣中層B室，實用面積約663方呎，套三房間隔，成交價1,000萬，呎價約15,083元，原業主於2014年4月以約760萬元購入，持貨約8年帳面賺約240萬元，物業升值約32%。

●中原陳志強稱，西營盤翰林峰1座高層C室，單位屬銀主盤，實用面積約427方呎，一房間隔，銀主以1,150萬元易手，呎價約26,932元，新買家屬於用家，原業主於2017年以1,287.6萬元買入單位，帳面貶值超過一成。

－－－－－

九龍區

●中原洪金興指，茶果嶺麗港城過去4天連錄5宗買賣，10月成交量暫增至11宗，其中26座高層A室，實用面積約748方呎，套三房間隔，以950萬元成交，呎價約12,701元，原業主於2009年7月以419萬元買入，持貨近13年帳面獲利531萬元。

●中原王能表示，觀塘居屋曉麗苑10月暫錄4宗買賣，全屬未補價第二市場成交，包括B座低層16室，實用面積約647方呎，三房間隔，叫價450萬元，議價後以390萬元易手，呎價約6,028元，新買家為首置客。

－－－－－－

新界區

●利嘉閣鄭啟聰稱，將軍澳東港城8座中層F室，實用面積約463方呎，兩房間隔，望內園景，5月開價約820萬元，近期接連降價，累減約108萬元，吸引區內客以約712萬元購入，呎價約15,378元。

●香港置業潘子山指，將軍澳都會駅6座低層B室，實用面積約503方呎，兩房間隔，望園景，以約730萬元放盤，雙方經議價後減價約16.2萬元，以約713.8萬元易手，呎價約14,191元，低市價10%，新買家為首置客。

●香港置業唐荣花透露，將軍澳新都城2期7座高層D室，實用面積約441方呎，兩房間隔，以780萬元獲外區客接洽，議價後減價約116萬元，減幅近15%，以約664萬元成交，呎價約15,057，新買家為首置客。

●中原黃仕斌表示，將軍澳日出康城LP6第3座高層L室，實用面積約312方呎，一房間隔，享海景，最初開價763萬元，大幅降價213萬元，以550萬元易手，呎價約17,628元，原業主於2019年1月以582萬元一手買入，持貨逾3年帳蝕約32萬元離場。

●世紀21奇豐廖振雄指，西貢慶徑石品蘭苑雙號全幢村屋，五房雙套間隔，享山景，連天台，開價2,200萬元，累減300萬元，減幅約13.6%，成交價1,900萬元，低市價5%。

●中原陳鴻霆指，馬鞍山10月暫錄約65宗買賣，包括銀湖．天峰8座高層G室，實用面積約541方呎，兩房間隔，開價約858萬元，議價後以813.8萬元易手，呎價約15,043元，屬同類型單位近期低價。

●世紀21奇豐張翠珊表示，馬鞍山銀湖‧天峰2座低層E室，實用面積約604方呎，兩房連儲物室間隔，望園景，放盤1年，原先叫價1,100萬元，減價170萬元，減幅15.5%，終以930萬元沽，呎價約15,397元。

●中原胡耀祖稱，馬鞍山翠擁華庭10月暫錄4宗買賣，最新5座中層D室，實用面積約693方呎，套三房間隔，放盤時開價約830萬元，議價後以803萬元易手，呎價約11,587元，新買家為用家。

●世紀21奇豐李仕明指，大圍名城5座南翼高層D室，實用面積約738方呎，套三房間隔，成交價1,288萬元，呎價約17,453元，原業主於2010年3月以930萬元購入，持貨逾12年帳面獲利358萬元，單位期內升值約38%。

●美聯張銘政稱，沙田好運中心棕林閣低層F室，實用面積約334方呎，一房間隔，新買家觀望多時，見持續跌勢令議價空間增加，原業主開價495萬元，劈價39萬元，終以456萬元沽出，呎價約13,653元。

●中原潘婉兒表示，沙田第一城10月暫錄約29宗買賣，屋苑29座中層D室，實用面積約327方呎，兩房間隔，放盤時開價約620萬元，經過連番減價，日前議價後以498萬元易手，呎價約15,229元，新買家為上車客。

●中原吳嘉權透露，火炭區10月暫錄約8宗買賣，其中銀禧花園2座低層D室，實用面積約506方呎，兩房間隔，放盤時開價約595萬元，雙方議價後以540萬元易手，累減55萬元，呎價約10,672元。

●中原卜穎芝指，大埔太湖花園10月暫錄約6宗買賣，屋苑10座中層F室，實用面積約355方呎，9月放盤時開價約560萬元，其後減至525萬元，議價後以490萬元承接，累減70萬元，呎價約13,803元，新買家為上車客。

●中原王勤學透露，元朗朗屏8號5座低層G室，實用面積約719方呎，套三房間隔，叫價1,180萬元，連番減價下累減100萬元，終以1,080萬元沽出，呎價約15,021元，原業主於2016年4月以856.8萬元買入，持貨約6年帳面獲利223.2萬元。

●美聯馮根明表示，元朗朗屏8號5座低層G室，實用面積約719方呎，套三房間隔，原業主放盤數月，劈價100萬元，終以1,080萬元售出，呎價約15,021元，原業主於2016年於以841.9萬元購入，持貨約6年帳面仍獲利238.1萬元，期內升值約28%。

●中原蔡堅濤指，粉嶺上水區10月暫錄約26宗二手買賣，按月跌約三成多，其中粉嶺中心C座中層5室，實用面積約368方呎，兩房間隔，8月底放盤時開價約490萬元，議價後以420萬元獲承接，呎價約11,413元。

●祥益黃肇雯透露，天水圍居屋屏欣苑C座高層14室，實用面積約376方呎，兩房間隔，獲區內綠表客，見單位有裝修，可即買即住，加上原業主增加議幅，減價12萬元，未補價第二市場以373萬元成交，呎價約9,920元，原業主以約185.3萬元一手購入。

●中原羅家俊稱，葵涌區10月僅錄約14宗二手買賣，包括月波樓低層B室，實用面積約460方呎，兩房間隔，去年12月叫價538萬元，今年中減至470萬元，香港加息後進一步減至390萬元，近日獲洽購，原先堅持388萬元，終售386萬元，呎價約8,391元。

●世紀21集團發展商項目部(二部)林國輝表示，荃灣海濱花園21座中層H室，實用面積約592方呎，三房間隔，獲買家以603萬元承接，呎價約10,186元。

●世紀21天生置業凌嘉豪稱，屯門瑜翠園7座高層C室，實用面積約686方呎，三房間隔，享山景，放盤近1年，叫價750萬元，獲用家洽購，減價70萬元，以680萬連車位成交，減幅約9.3%，呎價約9,913元。

●中原朱偉雄表示，東涌區10月錄約30宗二手買賣，包括映灣園12座高層D室，實用面積約648方呎，三房間隔，附裝修，叫價780萬元，放盤3日，減價50萬元，火速獲外籍家庭以730萬元承接，呎價約11,265元，較今年初同類型單位做價跌約9%。

－－－－－－