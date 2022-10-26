港島康怡兩房3年勁輸230萬　第一城2成買賣屬蝕讓

大型屋苑樓價向來保值，但近期市況愈跌愈有，同類物業成交價同時急瀉。鰂魚涌康怡花園再現「6字頭」成交，而該盤另有三房單位，日前以蝕本價930萬元易手，約3年多帳面貶值近兩成。而沙田第一城本月逾20%成交屬蝕讓，兩房單位劈價127萬元沽出，約3年帳面虧蝕66萬元。

市場消息透露，上述康怡花園N座中低層單位，實用面積約616方呎，曾叫價1,100萬元放盤，減價170萬元易手，呎價約15,097元。原業主於2019年購入單位，持貨約3年辣招期滿即沽，帳面蝕近230萬元。

康怡花園做價上月初才首度沒跌穿700萬元，當時該盤B座中層6室售695萬元。中原張略欣透露，同座另一個中層同室單位，實用面積約502方呎，兩房望山景，剛以638萬元售出，呎價約12,709元。樓價約一個多月再跌約8.2%。資料顯示，若與去年同類型單位最高登記做價950萬元相比，樓價高位回落約33%。

細價樓則繼續「捱沽」，沙田第一城10月錄至少7宗帳面損手成交。該行黎宗文稱，屋苑10月暫錄約30宗買賣，其中48座中層F室，實用面積約284方呎，兩房間隔，6月叫價約569萬元，至9月已累減至490萬元，剛獲上車客以442萬元承接，呎價約15,563元。

據了解，上址原業主於2019年以508萬元購入，期內物業帳面貶值約13%。資料顯示，同屋苑49座中層同面積單位，今年初做價仍達540萬元，約10個月樓價已跌近100萬元。若與同類型單位2018年高位598萬元比，跌價約26%。

蝕讓成交繼續湧現。美聯黃育強指，長沙灣泓景臺3座低層C室兩房，實用面積約470方呎，減價22萬元，成交價798萬元，呎價約16,979元，原業主於2019年5月以860萬元入市，帳面蝕62萬元。

該行鍾家豪稱，荃灣映日灣1座中層F室，實用面積約457方呎，原業主於2019年8月以882.8萬元一手購入，開價960萬元放售，減至870萬元售出，呎價約19,037元。單位約3年帳面貶值約12.8萬元。

此外，私人屋苑再現呎價約八千元的低價成交。市場消息稱，屯門怡峰園3座極低層單位，實用面積約659方呎，套三房間隔，曾叫價550萬元放盤，剛僅售530萬元，呎價約8,042元，料屬項目近年低位。

圖說

康怡花園本月錄約6宗二手買賣。