美股個別發展　微軟季度純利插水股價挫7%

有大行警告標指恐再跌約25%，該指數周三(26日)早段跌26點，至3,834點；道指升18點，至31,855點；以科技股為主的納指跌179點，至11,019點。另美國9月批發庫存按月增長0.8%，比預期的增長1%低。

港股外圍方面，恒指夜期現報15,405點，升76點，低水87點。

高盛認為，美股仍未見底，當烏克蘭或其他地區的地緣政治風險加劇，又或經濟出現衰退，股市將「顯著下滑」，目前該行追蹤的資產中，沒有任何一個完全消化衰退影響，其中股票認為出現「極鷹情景」的機率最細。該行指，如果經濟出現嚴重下行，標指將低見2,888點。

接近2%目標的通脹率恐一去不返，德意志銀行回顧自1920年起已發展和新興市場共約318次出現通脹水平高過8%的數據，發現它們平均需花約兩年時間，才使通脹回落至低過6%，且會在6%左右水平徘徊約5年。

美國飛機製造商波音公司截至9月底止第三季收入按年增4.43%至159.56億美元，差過預期；虧損按年大幅擴大約29倍，達32.75億美元，主因國防業務錄27.98億美元營運虧損，使該分部期內經營虧損率達52.7%，去年同期則錄營運盈利4.36億美元；經調整每股虧損6.18美元。

值得注意的是，期內波音自由現金流達29.06億美元，商業客機交付112架，按年增31.76%。公司重申全年淨自由現金流指引，其股價升0.84%。

早前獲散戶追捧的「迷因股」之一Bed Bath & Beyond(3B家居)，公司任命臨時行政總裁Sue Gove為常任行政總裁，惟其股價早段曾跌8.12%。

微軟(Microsoft)早前亦公布首財季業績，純利按年跌14%至175.56億美元，為疫後表現最差；按固定匯率計，跌8%；毛利率69.2%，低於預期的69.8%。其股價早段曾挫逾7%。