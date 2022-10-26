新盤陸續登場 新界九龍均有矚目一手樓參戰
2022年10月26日 22:01
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九龍區列隊登場，兩個全新項目同日公布命名，為下月將爆發的市區搶客戰揭開序幕。另一方面，兩個新界焦點新盤繼續短兵相接。
●油塘項目命名為朗譽 有機會下月開售
保利置業(00119)及尚嘉控股合作發展的九龍油塘高超道項目，周三(26日)公布命名為朗譽(CHILL RESIDENCE)。保利置業(香港)銷售及市務部總監朱美儀表示，該盤上周已獲批出預售樓花同意書，短期內推出市場及上載樓書，有機會下月開售。
該盤提供634伙，戶型涵蓋開放式戶至五房間隔，實用面積介乎246至1,601方呎，以一房及兩房為主打，佔整體八成半，適合上車客。另提供3伙頂層特色戶。她指，項目定價會參考九龍東區樓盤，將以市價推盤。項目預計關鍵日期為2025年3月31日。
●長沙灣重建項目命名為連方
發展商群起推盤，同日第二個市區全新盤公布命名。萬科香港發展的長沙灣海壇街及醫局街舊契重建項目，周三(26日)正式公布命名為連方(BONDLANE)。連方系列的首個項目名為連方I，提供158伙，部署本周內上載樓書。
萬科香港執行董事兼副總經理周銘禧表示，連方I的標準戶型涵蓋開放式至兩房間隔，實用面積約230至約600方呎，主打開放式戶，佔整體約一半，另設有特色戶。該項目預計關鍵日期為2024年6月。該盤將於11月上旬開放示範單位及後開價，爭取11月內開售。
●元朗錦田北PARK YOHO Bologna截收2,577票
新鴻基地產(00016)的元朗錦田北PARK YOHO Bologna，今(26日)下午4時已經截票。發展商表示，經核數後共接獲2,577張入票(當中包括38張票為代理入票)，按周四首輪以價單形式開售的60伙計，超額認購逾41倍。
●粉嶺北ONE INNOVALE第3期5日收逾1,000票
新界上車盤收票數字節節上升，恒基地產(00012)旗下粉嶺北ONE INNOVALE第3期ONE INNOVALE-Cabanna，周三(26日)公布累計已接獲逾1,000張入票，按周六(27日)首輪以價單形式發售的113伙計，超額認購約7.8倍。另外，該盤將於周六招標發售5伙，首輪合計出售118伙。
●九龍站凱旋門下周二推頂層複式戶招標出售
新鴻基地產(00016)旗下、有約16年樓齡的九龍站凱旋門，繼上周上載售樓說明書至一手住宅物業銷售網後，周三(26日)發出銷售安排，落實於下周二(11月1日)起推出一伙頂層複式戶招標發售。
上述為第2座77樓至79樓B室，實用面積2,682方呎，採四房連儲物室及書房間隔，連1,265方呎平台。招標期為11月1日起至2023年1月31日。資料顯示，該盤早於2005年4月開始發售樓花，曾於8日內速沽約800伙，為區內指標屋苑。項目全盤目前只餘3個單位待售。招標文件所見，發展商會為買家提供最高為樓價70%的備用第一按揭貸款。
●啟德MIAMI QUAY I夥拍寵物品牌推出優惠
由會德豐地產、恒基地產(00012)、新世界發展(00017)及帝國集團合作發展啟德PARK PENINSULA的MIAMI QUAY I至今(26日)累沽44伙，套現約4億元，平均成交呎價約24,500元。會德豐地產常務董事黃光耀表示，會視乎市場氣氛，於適當時間加推。
會德豐地產總經理(市務)陳惠慈稱，MIAMI QUAY I夥拍寵物品牌Q-PETS為住戶提供購物優惠。Q-PETS總經理葉煜明指，項目入伙兩年內，住戶於網店購買任何產品可享有95折優惠。
●石硤尾龍駒道3號的緹外下周一招標賣四房大戶
豪宅市場方面，嘉里建設(00683)旗下位於石硤尾龍駒道3號的緹外，繼本月中以逾2.4億元沽出分層戶後，周三(26日)上載銷售安排，落實於下周一(31日)招標發售一伙四房大單位。上述為第2座6樓A室，實用面積4,451方呎，連159方呎露台及39方呎平台，設有四間套房，另提供工人工作間。該單位將於當日上午10時招標，同日中午12時截標。
●大埔白石角朗濤三房2,498萬重新沽出
鷹君(00041)旗下大埔白石角朗濤，周三(26日)透過招標重新沽清早前遭終止交易的單位。該單位為第9A座9樓B室，實用面積1,208方呎，三房間隔，成交價為2,498.6萬元，呎價約20,684元。而上述單位原本曾於2021年4月以2,427萬元售出，惟今年8月終止交易，相比之下，最新成交價較去年高約3%。
●大圍站上蓋柏傲莊III累計錄得295宗終止交易
新世界發展(00017)旗下沙田大圍站上蓋柏傲莊III，自公布拆卸重建後，至今已錄得295宗終止買賣個案，佔成交量846宗約35%，而涉及總成交金額逾46億港元。據一手成交紀錄冊顯示，項目過去3日新增11宗個案，涉及成交金額介乎736.4萬至2,061.6萬元。
●旺角雋薈夥經絡按揭轉介推按揭優惠
由益兆集團控股及俊和發展集團合作發展的旺角雋薈，近日交投步伐略為提速。截至今(26日)，該盤已售出90伙，佔全盤120伙的75%。益兆集團控股副總裁林浩表示，該盤至今套現約4億元，平均成交呎價約25,000元。
該盤最新夥同香港置業及經絡按揭轉介為買家提供按揭優惠。經絡按揭轉介營運總監張顥曦表示，「置低息高成數按揭優惠」的按息全期低至銀行同業拆息(H)加1.3厘，上限為最優惠利率(P)減2.75厘，封頂息率低至2.625厘，按揭成數高達九成，另設2%現金回贈，年期最長可至30年。