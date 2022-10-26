新盤陸續登場　新界九龍均有矚目一手樓參戰

九龍區列隊登場，兩個全新項目同日公布命名，為下月將爆發的市區搶客戰揭開序幕。另一方面，兩個新界焦點新盤繼續短兵相接。

●油塘項目命名為朗譽 有機會下月開售

該盤提供634伙，戶型涵蓋開放式戶至五房間隔，實用面積介乎246至1,601方呎，以一房及兩房為主打，佔整體八成半，適合上車客。另提供3伙頂層特色戶。她指，項目定價會參考九龍東區樓盤，將以市價推盤。項目預計關鍵日期為2025年3月31日。

●長沙灣重建項目命名為連方

發展商群起推盤，同日第二個市區全新盤公布命名。萬科香港發展的長沙灣海壇街及醫局街舊契重建項目，周三(26日)正式公布命名為連方(BONDLANE)。連方系列的首個項目名為連方I，提供158伙，部署本周內上載樓書。

萬科香港執行董事兼副總經理周銘禧表示，連方I的標準戶型涵蓋開放式至兩房間隔，實用面積約230至約600方呎，主打開放式戶，佔整體約一半，另設有特色戶。該項目預計關鍵日期為2024年6月。該盤將於11月上旬開放示範單位及後開價，爭取11月內開售。

●元朗錦田北PARK YOHO Bologna截收2,577票

●粉嶺北ONE INNOVALE第3期5日收逾1,000票

●九龍站凱旋門下周二推頂層複式戶招標出售

上述為第2座77樓至79樓B室，實用面積2,682方呎，採四房連儲物室及書房間隔，連1,265方呎平台。招標期為11月1日起至2023年1月31日。資料顯示，該盤早於2005年4月開始發售樓花，曾於8日內速沽約800伙，為區內指標屋苑。項目全盤目前只餘3個單位待售。招標文件所見，發展商會為買家提供最高為樓價70%的備用第一按揭貸款。

●啟德MIAMI QUAY I夥拍寵物品牌推出優惠

會德豐地產總經理(市務)陳惠慈稱，MIAMI QUAY I夥拍寵物品牌Q-PETS為住戶提供購物優惠。Q-PETS總經理葉煜明指，項目入伙兩年內，住戶於網店購買任何產品可享有95折優惠。

●石硤尾龍駒道3號的緹外下周一招標賣四房大戶

●大埔白石角朗濤三房2,498萬重新沽出

●大圍站上蓋柏傲莊III累計錄得295宗終止交易

●旺角雋薈夥經絡按揭轉介推按揭優惠

由益兆集團控股及俊和發展集團合作發展的旺角雋薈，近日交投步伐略為提速。截至今(26日)，該盤已售出90伙，佔全盤120伙的75%。益兆集團控股副總裁林浩表示，該盤至今套現約4億元，平均成交呎價約25,000元。

該盤最新夥同香港置業及經絡按揭轉介為買家提供按揭優惠。經絡按揭轉介營運總監張顥曦表示，「置低息高成數按揭優惠」的按息全期低至銀行同業拆息(H)加1.3厘，上限為最優惠利率(P)減2.75厘，封頂息率低至2.625厘，按揭成數高達九成，另設2%現金回贈，年期最長可至30年。