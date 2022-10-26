出國諮詢業務旺場　帶挈新東方股價飆22%？

新東方公布，8月底止首財政季度收入按年倒退43.09%至7.44億美元，還受去年國策打殘補習業務的影響，即使業務大舉縮編令期內經營成本及開支按年縮減接近一半，經調整純利仍按年倒退24.74%至8,370.6萬美元。話雖如此，同季出國考試準備和出國諮詢業務按年分別增長2%及21%。

其實新東方的出國諮詢業務的出國是指「浸鹹水」，提供考試指導、留學規劃、學校申請、簽證服務等「一站式」留學方案。事實上，新東方亦指，出國諮詢業務不過是一個季節性業務，所以11月底止每財政年度第二季度的收入通常會低過第一季。

該企現預計，11月底止本財季淨營收按年跌6至9%，介乎6.01億至6.19億美元，以人民幣計價應該按年增長1至4%，所以這更像是股價向上的主要原因。

力推「直播帶貨」的新東方執行主席俞敏洪表示，非學科輔導及智能學習系統有望對本財年收入作重要貢獻。

這位被逼硬着頭皮應對巨變的內地著名企業家續稱，新東方「剩餘的主要業務繼續呈現可觀的趨勢」，除了出國考試準備和出國諮詢業務有增長外，針對成人及大學生的國內考試準備業務亦按年增長約2%。

他又說，從去年11月底季度開始的各項新業務也取得了積極的成果，如非學科類輔導業務在超過60個城市開展，上財季報名人次約29.7萬；智能學習系統及設備同樣在約60個城市中採用，上財季度活躍付費用戶達13.1萬。「兩者不但錄得令人鼓舞的表現，客戶留存率亦有所提升……更收到不少的正面反饋，足證我們朝著積極及正面的方向前進。」