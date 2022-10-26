Apple被逼與中國「分手」　這兩國或成為最大贏家...

英媒報道，疫情、成本及地緣政治局勢迫使蘋果公司(Apple Inc.)與中國脫鈎，意味「全球經濟將重新洗牌」，而印度與越南則會成為「洗牌下」最大贏家。

報道認為，Apple在過去20年營業收入飆升70倍、股價大漲逾600倍，市值達至2.4萬億美元，而達成「如此非凡的成就的部分原因，則成重押於中國」。目前，Apple於中國生產超過90%的產品；早些年Apple曾有多達四分之一的收入均來自中國。

由於Apple對分散營運風險的急切需求，投行摩根大通預測，雖然目前只有不到5%的產品在中國境外製造，但在2025年將攀升至25%。而新戰略轉變下，越南和印度將成為主要受益國，2017年Apple於兩國僅有18間大型供應商；去年已飆升到37間。

今年上半年因上海封城，Apple的Macbook手提電腦的供貨日期被迫延遲。摩根大通科技產業分析師Gokul Hariharan認為，為避免類似混亂再次發生，是Apple調整供應鏈的「主要動力」。

另外，Apple亦要控制成本，過去10年間，中國平均薪金漲升1倍；單計2020年，中國製造業工人的平均月薪530美元，為印度或越南工人的2倍。

不過，印度糟糕的基礎建設、道路和電力網絡為阻礙發展的絆腳石，但印度政府透過補貼「讓合作協議更誘人」；而越南亦提供退稅、租稅減免和自由貿易協定。另外，Apple亦漸漸將當地人視為潛在客戶，尤其是作為全球第二大智能手機市場的印度。