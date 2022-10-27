東方日報B1：期指暫停熔斷　港股添亂

是次受影響的產品包括恒生指數期貨、恒生中國企業指數期貨、恒生科技指數期貨、小型恒生指數期貨、小型恒生中國企業指數期貨，以及現月合約和下月合約。

港交所於周三收市後披露，調查發現，在某些情況下，產品5分鐘前的最後成交價(即參考價)沒有更新，而市場波動調節機制會被過時的參考價所觸動。因此，在本周二上午11時22分，引致恒生科技指數期貨的11月份合約觸發了市場波動調節機制及5分鐘的冷靜期。

不過，港交所指出，相關的參考價只用於市場波動調節機制，並沒有影響其他交易或交易系統的其他部分。外部供應商目前正準備為軟件更新，並會在使用前進行嚴謹測試。有關恢復恒生指數期貨產品的市場波動調節機制進展，將適時公布。

信誠證券聯席董事張智威認為，今次事件可從兩個角度評論，一是「沒有大問題」，因為只是外部供應商軟件問題而暫時性停用有關機制，不是要改變制度或以後停用有關機制。另一是「或多或少損害投資者信心」，始終港交所是一間國際交易所，竟然會出現大型的系統事故。

他又指，期指波動調節機制暫停下，若大戶要「挾倉」，將會「挾」得更加狠，港股市場更容易被大戶舞高弄低，有損市場秩序。

上古國際集團董事梁彥穎亦有類似看法，在機制暫停下，期指市場大上大落風險增加，不利散戶投資者，無法為所有市場交易人士提供公平、公正的交易環境，對香港作為國際金融中心的聲譽絕對有影響。

市場波動調節機制自2016年8月推出，並於2017年引入衍生品市場，惟從未被觸發。至於港股現貨市場則常有股份觸發機制，而今次未有受影響，運作如常。

近期港股表現異常波動，曾單日急挫千點，投資尚未「回魂」定神，適逢期指結算日臨近，大量輪證等衍生工具操作扭曲市場，此前市況一般就會較為波動，突傳來期指「冷靜期」機制暫停，惹來不少猜測。部分不了解「冷靜期」機制運作的散戶，更誤以為此舉是圖阻止沽盤有關，引來網絡熱議。

近年港交所另一重要爭議，要數旗下倫敦金屬交易所(LME)3月初取消大筆鎳期貨的交易，招來「搬龍門」救中資企業炒家之嫌，更招致維權基金Elliott Management等多家機構投資者入稟索償。LME行政總裁張柏廉則重申當時有必要這樣做，惟坦言「重建(市場)信心的道路注定漫長」。關於LME於「妖鎳」風波的獨立調查報告，預料將於今年底前完成。