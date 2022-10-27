微軟季度純利倒退14%　雲業務料續放緩

雲業務增長放緩下，微軟上季收入按年僅升10.6%，純利亦按年倒退14.38%至175.56億美元，即使季度表現好過市場預期，但按年變幅分別為近5年來及兩年來表現最差，又對雲服務前景保守，拖累公司股價周三早段曾瀉7%。

微軟財務總監Amy Hood直言，美元匯率狂漲拖累上季業績，因這意味着微軟的國際銷售額匯回美國後價值下降。她又指，能源價格上漲增加了提供雲服務的成本，並預計情況將持續到下半財年。

雖然微軟於季內獲得33億美元稅務優惠，但行政總裁納德拉指，公司正在應對影響旗下消費者業務的周期性趨勢。截至9月底止首財季整體收入為501.22億美元，其中來自智能雲業務的收入為203.25億美元，按年增長20.18%，主要受雲服務平台Azure等收入增長約35%帶動。

如剔除美元上漲因素，Azure相關銷售增長42%，仍遜於部分業界的預期。微軟強調，Azure服務的需求不減，但胡德指，季內能源成本的上漲使Azure毛利率下降，又預計Azure收入增長繼續放緩。

至於包括Linkedin網站、Office軟件在內的生產力及商務處理(PBP)收入為164.65億美元，按年增長9.48%；Windows作業系統、Surface電腦等的銷售則歸入更多個人計算(MPC)業務，收入按年微跌0.25%，大致維持在133.32億美元。公司承認，個人電腦銷售市道差過預期。

今財季展望方面，微軟預測收入只介乎523.5億至533.5億美元之間，以中值計按年增幅收窄至約2.16%。其中，智能雲業務收入佔212.5億至215.5億美元。