全球晶片廠商示警　產業熱潮告終

聯電上季盈利破頂，謂即使消費電子需求轉弱，OLED(有機發光二極體)顯示器在智能手機等設備的滲透率提高，可望推動22及28納米製程之增長，5G、電動車、AIoT(人工智能物聯網)之發展會不斷提高電子設備的「硅含量」。可惜俄烏戰爭及通脹困擾之下，客戶被迫隨行就市，聯電資本開支要也忍一忍手，預料本季晶圓平均售價按季持平之際，出貨量按季跌約一成，整體毛利率處於40%低段。

曾孕育台積電創始人張忠謀和中芯創始人張汝京的德州儀器則公布，本季收入將介乎44億至48億美元，以中間值計，按季下滑11.74%或按年倒退4.8%，扭轉過去6季按年都有雙位數增長的勢頭，同季每股盈利指引1.83至2.11美元，以中間值計按年倒退13.21%，同遜市場預期。

德儀上季錄得庫存按季增加9.32%，庫存周轉天數亦回升至127天。該企產品一向被認為較「襟賣」，管理層稱，庫存水平還未達標，惟坦言半導體需求疲弱已從消費電子擴至工業，近來訂單不但減少，被取消的情況亦更嚴重。

設備用來封裝已製成晶片的ASMPT(前稱ASM太平洋)上季收入按年倒退26.8%至45.61億元，換以美元計處於指引範圍下半，純利按年倒退38.56%至6.16億元，更料本季收入僅4.55億至5.25億美元，以中間值計，按年及按季分別倒退38.44%及15.66%，勢創2020年首季後最差。行政總裁黃梓达稱，先進封裝業務將保持強勁，惟現時需求確實續軟。

本輪晶片去庫存一大重災區記憶體跌價，拖累SK海力士上季按年少賺61.66%。業績受困之際，該企還要為美國政府封殺中國尖端晶片發展的最新辣招準備不同應變方案，最壞情況是無法取得設備維持無錫廠房的DRAM生產，屆時恐要賣產，或把設備運返南韓。

黃梓達則稱，ASMPT的產品均在亞洲和歐洲開發與生產，不會受到華府監管，惟以後向內地出貨必須做額外盡職調查。