【東方產評】人幣領打貨幣戰　聯匯非一成不變

今年以來，強美元引發一眾非美元陷入貶值潮，同一時間加強全球去美元化趨勢，即在經貿上減少使用美元，以降低匯率波動風險，這實有利加快人民幣國際化步伐，打好全球貨幣戰。在聯匯制度下，港元與美元掛鈎，以維持貨幣及金融穩定。可時移世易，中美博弈，中國經濟在全球影響力大增，人民幣在國際上的應用日廣，且香港與中國經濟關連度又日高，當局得因時制宜，思考如何優化貨幣制度，以應對新挑戰，更好地推動生產力，支持經濟長遠穩定發展。

美國下周議息，在激進加息的預期下，美元維持強勢，一眾非美貨幣則深陷貶值漩渦，人民幣兌每美元曾失守7.3水平。不過，昨傳來國有銀行沽美元穩匯，而內地各大財金部委亦明言會深化匯率市場化改革，增強人民幣匯率彈性，致力保持人民幣匯率於合理均衡水平的基本穩定，人民幣匯率昨止跌回升。

其實，在這波貶值潮中，人民幣兌美元是貶值了，但兌歐元、英鎊、日圓都在升值。國際貨幣基金組織(IMF)的數據顯示，首季人民幣在其官方外匯儲備貨幣構成中佔比升至2.88%，位居第5兼創2016年後新高。今年5月，IMF完成5年一次的特別提款權(SDR)定值審查，將人民幣權重由10.92%上調至12.28%。另中國人民銀行已與歐洲央行續簽為期3年的雙邊本幣互換協定。大宗商品交易方面，澳洲礦業巨頭自今年7月開始首度與內地業者透過人民幣結算交易鐵礦砂；中東產油國沙特阿拉伯研究接受人民幣進行能源交易。中港兩地落實「互換通」及擴大人民幣港元互換規模，香港將推動人民幣計價股票交易等。這些發展在在說明，在去美元化趨勢下，人民幣國際化正處於前所未有的有利位置。

在聯匯制度下，港元與美元掛鈎，以維持金融穩定。惟隨着中美博弈，香港經濟更傾向與內地及亞洲地區加強經貿融合，意味香港的經濟周期將與美國出現差異，而更大程度與中國趨同。不過，按聯匯制度，香港跟隨美國貨幣政策方向，加息幅度即使有小幅偏差，方向仍是一致，這實不見得有利香港實體經濟發展，對息口敏感的樓市尤為不利。今年以來，為了應對走資，穩定港元匯率，香港金融管理局已多次入市接港元沽盤，銀行體系結餘已跌至近千億元大關，而截至8月底，香港的外匯儲備已較去年底減少598億美元。

中美脫鈎，兩者競爭大於合作。中國經濟堅定不移自主發展，將走出與以美國為首的西方經濟體不一樣的路，以為治理世界經濟提出可行方案，與世界共同構建新的全球化與現代化發展模式。在這背景下，香港既要跟緊中國發展步伐，終歸要着手檢視港元與美元關係。

雖然目前港元聯匯仍是牢不可破，但維持的代價不菲，且新風險不斷湧現。作為一個負責任的政府，面對國際地緣政治與世界經濟的巨變，得因應變化，未雨綢繆，思考如何優化貨幣制度，使之更好地服務實體經濟，應對內外挑戰，讓港元財產安全得到最大保障，才有條件當好國際金融中心的角色。