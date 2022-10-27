滙控績後遭削目標價　券商最淡睇...

富瑞發表研究報告指出，滙控現時預期2023年的淨利息收益將至少達到360億美元，較集團於中期業績所述的指引至少達370億美元為少，對滙控明年營運指引的初步看法是在非常早期及保守，而該行維持對在倫敦上市的滙控「持有」評級，給予目標價574便士，折合約52.22港元。

中金上調今明年盈測

中金則認為，滙控第三季業績略高於該行預期，主要由息差改善及環球銀行與資本市場(炒房)相關的非利息收入增長所帶動。考慮到滙控今年第四季淨利潤對普通股權一級資本比率的補充作用有望顯著增強，認為未來滙豐核心一級資本充足率或將穩步改善。該行又指，內房風險敞口及英國經濟未來存在較大不確定性，但滙控不良貸款比率維持低位，資產質量仍穩健。

中金上調今明兩年淨利潤預測3.2%及8.1%，惟下調滙控目標價至50.11元，維持「中性」評級，並預計滙控明年每股派息達0.51美元。

另外，評級機構穆迪將英國滙豐銀行的評級展望由「穩定」轉為負面。穆迪解釋，下調評級展望反映英國政府對於支撐國內系統性銀行的能力可能較弱。