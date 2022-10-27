專家樓評：發展商特定按揭計劃吸上車客

近期銀行推出的按揭產品種類繁多，以吸引不同類型的買家。除銀行外，部分發展商推售新盤時，亦會推出各式各樣的付款方法供買家選擇。本文將拆解近日某發展商為推售其一手現樓而提供的兩個較罕見的發展商按揭計劃。

第一個發展商按揭計劃為「漸進式按揭計劃」，是由發展商指定的財務機構所提供的一按貸款，買家最多可承做八成半按揭，年期最長30年。該計劃的特別之處是按揭貸款分開三段時期償還，第一期只需償還總貸款額的40%，首年利率為0.88厘，第二至3年利率為最優惠利率(P)減2.5厘，其後利率為P；第二期(第4至6年)開始償還總貸款額的30%(利率為P)；第三期(第7至30年)開始償還總貸款額的最後30%(利率為P)。

此計劃首階段只需供四成按揭貸款，其後再分階段供其餘六成按揭貸款，對於部分擔心置業初期負擔較重的買家，此計劃可助減輕他們初期的供款負擔，待他們日後收入增加時更易應付供款，財務安排上較為彈性。

目的減輕初期供款負擔

另一個發展商按揭計劃為「首3年定息二按計劃」，即是由發展商指定的銀行及金融機構合作，分別為買家提供一按及二按貸款，而買家最多可承做八成按揭，而二按部分最多為三成，年期最長30年。另外，發展商二按部分可享有定息優惠，首兩年實際按息固定為2至2.25厘；第3年實際按息固定為2.5至2.75厘；第4年及之後實際按息可達P減1.75至兩厘。

此計劃主要目的是為幫助買家鎖定二按貸款首3年的息率，以減低利率波動的風險，買家供款時可比較安心。現時銀行一般P按計劃及銀行同業拆息按揭(H按)封頂息率為2.65至2.875厘，發展商二按首3年的息率則相對地低，買家首3年可節省部分的利息開支。

以上兩種發展商按揭計劃各有特色，買家可按實際需要而選擇適合自己的計劃，但要注意上述兩款計劃首幾年利息較低，但過了優惠期後息率會有所上升，因此建議於利率上升前轉按至銀行以享較低的息率，事前亦應向發展商或地產代理了解清楚箇中條款及細則。

經絡按揭轉介營運總監 張顥曦