鄧聲興：醫藥板塊受惠利好政策

內地二十大報告內容中提及，要把保障人民健康放在優先發展的戰略位置，包括健全公共衞生體系、提高重大疫情早發現能力、加強重大疫情防控救治體系和應急能力建設、推進健康中國建設，繼續深化醫藥衞生體制改革等。

內地政府料會加強對內地目前醫療體系的建立力度，加大投入完善醫藥保障，對醫藥板塊、生物製藥板塊形成利好消息面。在醫藥股方面，類別產品較多，而同時具備仿製藥及創新藥的藥企相對更能受惠。

大力推動新冠藥物研究

早前，官方連續多日發文捍衞「動態清零」防疫政策。國家衞健委專家梁萬年亦在本月中的新聞發布會上表示，「動態清零」的「清」是指「清疫情」，即發現疫情就撲滅，讓疫情不造成持續的傳播，而不是零感染、零疾病和零容忍。

內地堅持「清零」的防控措施，難免會對經濟發展產生影響，但實踐證明內地的防控科學有效，從發病率、感染率、死亡率和重症率來說，內地在全球應該是最低的國家之一。當局首次公開披露，新冠肺炎流行近3年來本土累計感染總數100.91萬例，染疫比例約為0.07%。

故此，相信未來內地將繼續大力支持研究治療新冠病毒的藥物，以及研究開發阻止新冠病毒擴增和傳播的藥物。

香港股票分析師協會主席 鄧聲興

(作者為註冊持牌人士)