藥明巨諾獲基因療法公司授權大中華開發及商業化產品

根據合作協議，2seventy bio有條件授予公司及其聯屬公司由2seventy bio控制的若干專利及專有技術的權利和許可，以便公司及其聯屬公司在大中華開發、生產及商業化產品；公司有條件同意向2seventy bio支付預付款300萬美元及若干里程碑付款及支付特許權使用費；及公司將全權負責並承擔在大中華開發及商業化而生產及供應產品的所有成本及開支。

公司就產品的開發及商業化應付2seventy bio的銷售里程碑付款及開發里程碑付款總額將無論如何不超過7,000萬美元，而特許權使用費金額將無論如何不超過產品年度淨銷售總額的17%。

公司能夠憑藉2seventy bio的技術，開發具有增強T細胞功能及提高療效的針對MAGE-A4的新型TCR-T細胞治療產品。