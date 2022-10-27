美匯跌穿110　港股黑期升350點

●踏入亞洲時段，美匯指數報109.74；港匯見7.8487；離岸人民幣(CNH)報7.183；美元兌日圓處146.16；歐元報1.009，英鎊報1.1635。金價處1,666.77美元。布油報94.15美元，紐油報88.09美元。比特幣升3.5%，報2.07萬美元。道指期升150點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水350點。

●道指收報31,839點，升2點或0.01%；標指收報3,830點，跌28點或0.74%；納指收報10,970點，跌228點或2.04%。

●港股ADR指數上升，按比例計算，收報15,556點，升238點或1.53%。

●即月恒生指數夜期收報15,656點，升327點，高水338點，成交24,255張。

●紐約期油收報每桶87.91美元，升2.59美元或3.03%；布蘭特期油收報每桶95.69美元，升2.17美元或2.32%。

●紐約期金收報每安士1,669.2美元，升11.2美元或0.7%。

●英國富時100指數收報7,056點，升42點或0.61%；德國DAX指數收報13,195點，升142點或1.09%；法國CAC指數收報6,276點，升25點或0.41%。

●加拿大央行加息0.5厘，稱通脹仍廣泛存在。

●英國推遲公布財政計劃，尋求填補350億英鎊財政缺口。

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