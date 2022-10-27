港股漲500點　ATMJ飆4至10%　渣打績後捱沽

港股曾升逾500點，恒生指數高見15,833點，暫維持近500點升幅。國企指數升170點；科技指數升120點或逾4%，主板成交400億港元。

大型科網股繼續領漲大市，投資者炒作「雙11」行情，京東集團及阿里巴巴兩大網購平台股飆10.4%及8.6%，是表現最佳兩隻藍籌。美團亦升6.3%；騰訊升4.2%；小米集團升1.8%。

金融股跟隨大市做好，友邦保險急彈4.6%；中國平安升3.7%；滙豐控股升1.7%；香港交易所升1.9%；招商銀行升2.8%；建設銀行升1.8%；工商銀行升1.3%。渣打集團績後捱沽，暫跌逾4%。

昨日做好的醫藥股逆市向下，石藥集團跌2.8%；翰森製藥跌1%；中國生物製藥跌0.7%。

【09:20】港股彈400點 ATMJ飆4至8% 金融股做好

人民幣顯著反彈，美國上市的中概股急升，帶動港股開市做好。恒生指數升403點或2.63%，報15,721點；國企指數高開153點或2.93%，報5,370點；科技指數升127點或4.31%，報3,083點。

大型科網股領漲，京東集團升8.7%；阿里巴巴飆8.4%；美團升6.7%；騰訊升4.5%；小米集團升3.1%。

金融股合力撐市，香港交易所升2.2%；中國平安升1.5%；友邦保險升1.7%；招商銀行升2.5%；建設銀行跌1.1%；滙豐控股升0.8%。