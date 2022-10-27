Tesla傳遭美司法部調查　涉自動駕駛技術

外媒周三(26日)引述消息人士報道，特斯拉(Tesla)正接受美國司法部有關自動駕駛技術的調查，可能對特斯拉或公司高層提出刑事訴訟。特斯拉股價年初至今已下滑超過4成。

惟特斯拉電動車屢屢捲入不安全爭議，美國司法部自去年就針對多宗涉及特斯拉駕駛輔助系統Autopilot的車禍事故展開調查。

多位消息人士指，特斯拉恐面臨更嚴格的審查，特斯拉或高層可能受到刑事指控。不過，特斯拉在官網與宣傳文件中有警告駕駛切勿過度依賴自動駕駛系統，因此司法部可能在起訴過程中面臨挑戰。

特斯拉在官網指，自動駕駛技術旨在協助轉向、刹車、速度及變換車道，但其功能並不能使車輛自動駕駛，又警告表示，在進行自動駕駛前，首先需同意一直把手放在方向盤上，並保持對車輛的控制及責任。

近年來美國監管機構、政界人士及媒體對特斯拉的自動駕駛技術提出愈來愈多質疑，特斯拉與馬斯克早已官司纏身。

分析認為，特斯拉一直謹慎地對任何駕駛輔助功能添加大量警告，而買家確實有理由反對特斯拉，因為特斯拉實際上沒有兌現全自動駕駛的承諾。