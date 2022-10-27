中國經濟：首9個月規模以上工企利潤按年跌2.3%

國家統計局公布，1至9月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額62,441.8億元人民幣(下同)，按年下降2.3%。期內，規模以上工業企業中，國有控股企業實現利潤總額20,947.9億元，按年增長3.8%；股份制企業實現利潤總額45,593.4億元，按年下降0.4%；外商及港澳台商投資企業實現利潤總額14,814.5億元，按年下降9.3%；私營企業實現利潤總額17,005億元，按年下降8.1%。

1至9月份，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業利潤按年增長4.9%，今年以來首次由降轉增，拉動規模以上工業企業利潤增速較1至8月份回升0.6個百分點。其中，電力行業受用電需求增長、煤炭價格漲幅回落等因素帶動，利潤按年增長11.4%，扭轉了持續一年多的下降局面。

期內，全國規模以上工業企業營業收入按年增長8.2%，延續較快增長趨勢，企業利潤按年下降2.3%。從當月看，隨着穩經濟一攬子政策和接續政策發力顯效，工業經濟加快恢復，企業效益逐步好轉，9月份工業企業利潤降幅較8月收窄6.0個百分點，在41個工業大類行業中，有23個行業利潤同比增長或減虧，其中14個行業實現兩位數及以上增長；有25個行業利潤增速較8月加快或降幅收窄、由降轉增，佔比超過6成。