鄧建初：股份輪流遭拋售　政治市況最難測

江山代有股王出，港英時期的怡和置地滙豐控股，獨領風騷，無出其右。回歸前後，長和系及一眾大孖沙地產龍頭股吒咤一時，到今天演變為綠葉配角。這十多年來獨步香港股壇之騰訊，加上美團，及回港作第二上市的內地電商平台巨企阿里巴巴，推升恒指直上30,000點，連美股也瞠乎其後。可惜時任美國總統特朗普掀起貿易戰幔，加上螞蟻集團上市告吹，港股見頂後，江河日下，大插至今。

唯一可取之處，是上述股票跌幅已巨，持有大量股份未沽出的股東，會否收斂，等待反彈才再沽就不得而知。

美股近期走勢變幻莫測，即日急插暴升的場面屢見不鮮，應與下月二日議息及八日中期選舉有關，似有民主黨與共和黨背後對決之影子。你插我掃、你掃我插的過山車走勢，加上俄烏及南北韓局勢升溫，通脹加劇，加息行動何時完結，均影響全球股市的走向。美股暫已擺脫傳統股災月的暴跌，然而，中期選舉過後，應是考驗美股步入熊市與否之關鍵時刻，投資者宜綁好安全帶，步步為營。

資深股評家 鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)