鄧建初：股份輪流遭拋售 政治市況最難測
2022年10月27日 09:57
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港股跌勢慘不忍睹，近期恒生指數更創出逾13年來新低點，市場瀰漫一片悲觀情緒。美股由9月30日低位28,725反彈至上周五31,082，幅度達2,357點或8.2%，惟港股仍在16,000低點附近徘徊，了無起色。跌市元兇，竟是過往將恒指推升至去年初天比高之位31,183的三大天王股，包括股王騰訊(00700)、阿里巴巴(09988)及美團點評(03690)。今次大跌市，搖身一變，成為三大煞星，果真是「成也蕭何、敗也蕭何」，亦應驗了初哥常掛口邊的「世事難料」。
江山代有股王出，港英時期的怡和置地滙豐控股，獨領風騷，無出其右。回歸前後，長和系及一眾大孖沙地產龍頭股吒咤一時，到今天演變為綠葉配角。這十多年來獨步香港股壇之騰訊，加上美團，及回港作第二上市的內地電商平台巨企阿里巴巴，推升恒指直上30,000點，連美股也瞠乎其後。可惜時任美國總統特朗普掀起貿易戰幔，加上螞蟻集團上市告吹，港股見頂後，江河日下，大插至今。
騰訊大股東南非基金Naspers，在6月底宣布會悉數沽售其手上約10,000億港元市值28%騰訊股權，按每日約沽三至五億元股份計，減持時間約需2,000至3,333交易日。而阿里巴巴亦有大股東日本軟銀集團，利用衍生工具進行減持股份行動。美團大股東騰訊因壟斷問題，遲早會進行減持動作。加上近年明星股，內地電動車之王比亞迪(01211)，股神巴菲特早前已悄悄地開展了減持股份行動，相信會持續進行。為數不少的巨企相繼被拋售，初哥估算背後應是一場激烈的金融戰，現階段要真正見底回升，談何容易？
唯一可取之處，是上述股票跌幅已巨，持有大量股份未沽出的股東，會否收斂，等待反彈才再沽就不得而知。
美股近期走勢變幻莫測，即日急插暴升的場面屢見不鮮，應與下月二日議息及八日中期選舉有關，似有民主黨與共和黨背後對決之影子。你插我掃、你掃我插的過山車走勢，加上俄烏及南北韓局勢升溫，通脹加劇，加息行動何時完結，均影響全球股市的走向。美股暫已擺脫傳統股災月的暴跌，然而，中期選舉過後，應是考驗美股步入熊市與否之關鍵時刻，投資者宜綁好安全帶，步步為營。
資深股評家 鄧建初
(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)