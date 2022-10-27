人民幣兌美元回落至7.22　兌每百港元報91.95

人民幣強勁反彈後略回，離岸人民幣(CNH)兌每美元最新報7.2272，跌413點子或0.57%。離岸人民幣匯價周三(26日)曾勁升1.8%，收復7.2關。此外，在岸人民幣(CNY)兌每美元最新報7.2123，跌393點子或0.55%，周三曾收復7.17關。每百港元現兌91.95人民幣。

外媒指，離岸人民幣匯率周三創下史上最大升幅，料受利好因素帶動，包括投資者料美國聯儲局將放慢加息步伐，以及外媒報道指內地國有銀行周二在離岸、在岸市場拋售美元，出手力撐人民幣。

有香港銀行外匯交易員表示，人民幣匯率大幅上升，是從周三(27日)下午3時開始，起初外匯市場一度猜測內地相關部門入市，力挺人民幣。

有外匯與利率策略師稱，人民幣向好，可能是國有銀行出手干預，而且美元普遍向下；過去數日人民幣經歷快速貶值後，出現一些短期回穩迹象。

分析師表示，雖然聯儲局11月大幅加息，導致人民幣匯率再度受壓，不過內地相關部門仍擁有充足「穩匯率」工具，確保人民幣匯率在合理均衡匯率水平平穩波動，包括擴大在香港市場的央票發行規模、收緊離岸人民幣流動性、調節境內企業境外放款宏觀審慎調節系數、重啟逆周期因子，以及調低外匯存款準備金率。