9月私宅售價指數按月再跌2%　逾三年半來最低

本港住宅樓價持續下滑。差餉物業估價署周四(28日)公布的臨時數據顯示，2022年9月份私人住宅售價指數報362.1點，按月再跌約2.06%，已連跌4個月，為2019年1月後最低。

而今年首9個月，該指數累跌高達8.07%，至於9月份私宅售價指數較2021年同期的歷史高位398.1點，已累挫達9.04%。

此外，9月份租金指數報180.3點，按月上升約0.17%，已連升3個月。該指數今年首9個月仍下跌約1.31%。

至於9月份兩類面積單位樓價走勢，以實用面積約1,075方呎及以下中小型單位售價指數跌勢最急，該指數最新報364.2點，較8月挫約2.12%，已連跌4個月。而今年首9個月該指數累挫約8.19%。

而實用面積約1,075方呎以上大型住宅單位指數最新報311.5點，按月跌約0.29%，今年首9個月該指數則回落約4.45%，並連跌兩個月。

此外，據該署臨時數據，今年9月份各區實用面積431方呎以下細單位平均每方呎售價，以港島區跌勢較急，該區平均每方呎報約15,196元，按月挫約4.58%，為2019年1月後最低。而今年首9個月更累跌約10.14%。以實用面積約430方呎單位計算，該區細戶平均售價約653萬元。

至於九龍區平均每方呎售價也回落至約13,404元，按月挫約3.23%，為2018年12月後新低。今年截至9月累挫約9.19%。以實用面積約430方呎單位計算，該區細戶平均售價約576萬元。

而上月新界區平均每方呎售價約13,091元，按月微跌約0.01%，為2019年3月後最低。今年首9個月仍跌約6.2%。以實用面積約430方呎單位計算，該區細戶平均售價約562萬元。