許繹彬：刺激經濟方案泡湯　港股低位浮沉難反彈

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，傳統10月「股災月」尚餘3個交易日即過去，以「股災」一詞放諸全球股市或太過以偏概全，單單投資美股的人就肯定不會認同；但套在港股上，則所有人都會舉腳贊成。截至周三(26日)，本月恒指高位(18,097點)與低位(14,947點)，已下瀉3,150點，除創下近年單月跌幅最高外，更創下25年新低，港股已重返回歸前水平。

另一邊廂，美股道指本月內曾低見28,715點後，迅速反彈至近32,000點，「氣勢返晒嚟」。昔日的港股，往往也給人「喜出望外」的感覺，不論新股IPO及投資價值上，均名列前茅，風頭一時無倆。今年港股榮獲多項第一，可惜都是倒數第一：跌幅全球稱冠。港股投資者近期看着報價機，每天只見絕大部分的股份，創下52周新低，每天收市檢討，結論離不開「今日之低便是明日高位」，股價「沒有最低、只有更低」。坊間更將今周港股大挫，歸咎於秋官劇集重播產生的「丁蟹效應」再次應驗。苦無死因可究，惟有接受毫無科學根據的說法。

許氏認為，市場一直盼望二十大會議炮製一些「驚喜」，例如具體通關政策，國內對疫情防控取態有所改變，或推出刺激經濟的措施等，最終所有希望統統落空。本港施政報告亦了無「到肉」的刺激經濟方案，連唯一對樓市「撤辣」及「降低」股票印花稅等小小希望，均隻字不提。所有令香港經濟止血的憧憬「泡湯」，相信仍要再坐一會。

許氏表示，港股跌穿15,000點邊緣時，曾作出「有心無力」的反彈，惟短期內除非國內有落實的維穩匯價的措施出台，令人民幣有所轉強，或有出台挽救經濟的正面方案，否則港股前景仍未見曙光，在美上市的中概股亦風雨飄搖。若投資者認為恒指到此水平，屬於「抵買」，可選擇分段購入，及要做定心理準備作中長線持有。