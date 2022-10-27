郭家耀：恒指上望萬六關 港交所現價值博
2022年10月27日 10:20
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港股周四(27日)繼續反彈，恒指曾飆逾500點。安里資產管理董事總經理郭家耀表示，美債息及美元回軟，對新興市場有利好作用，為港股帶來支持。另外，人民幣回穩，市場憧憬內地會否有更多政策扶持宏觀經濟，亦有利指數回升。而港股經過大幅調整後，現時仍處於超賣水平，短線仍有空間繼續反彈，暫時可上望16,000點關，支持位則在15,000點水平。
科技股顯著做好，郭指出，相關股份早前遭大幅拋售，主要由於外圍息口趨升，加上市場憂慮內地監管因素，對其未來增長空間有限制，對板塊估值構成影響，但股價經過大幅調整後，已有一定吸引力。「ATMXJ」五大科網股將陸續公布業績，當中他最看好美團(03690)，指其上半年收入增長展現較大韌性，且競爭者投資力度放慢，在新業務投資虧損料可減少，有望提前達至盈利，股價仍有上修空間，績前可吼位跟進。
郭又指，港交所(00388)股價早前跟隨個大市顯著回落。不過，內地將有更多政策扶持中港兩地股市發展，互聯互通機制有望進一步深化，加上有傳港交所正尋求沙地阿美到香港上市，且施政報告亦提出活化GEM(前稱創業板)的具體建議，上述因素均對港股市場有利。港交所股價經過一輪調整，現水平具一定值博率，不妨作長線吸納。