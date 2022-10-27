郭家耀：恒指上望萬六關　港交所現價值博

港股周四(27日)繼續反彈，恒指曾飆逾500點。安里資產管理董事總經理郭家耀表示，美債息及美元回軟，對新興市場有利好作用，為港股帶來支持。另外，人民幣回穩，市場憧憬內地會否有更多政策扶持宏觀經濟，亦有利指數回升。而港股經過大幅調整後，現時仍處於超賣水平，短線仍有空間繼續反彈，暫時可上望16,000點關，支持位則在15,000點水平。