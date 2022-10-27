中行助海南省政府在港發行首筆離岸藍色及可持續人幣債券

中國銀行擔任此次債券發行的牽頭全球協調人兼聯席主承銷商兼聯席帳簿管理人及聯合可持續結構顧問，並協助有關債券獲得香港品質保證局的認證。

是次債券發行規模為50億元人民幣(下同)，包括2年期的藍色債券以及3年期和5年期的可持續發展債券，其中，2年期12億元、3年期26億元、5年期12億元，定價利率分別為2.42%、2.65%、2.85%，認購倍數達2.2倍，順利成功定價。

中銀香港副總裁袁樹表示，海南省人民政府此次發債，開創了內地省政府在本港發行人民幣藍色及可持續發展主題債券的先河，標誌着瓊港合作的新里程，並進一步提升香港作為全球離岸人民幣業務樞紐以及亞太綠色金融中心的地位。是次發行的藍色及可持續人民幣債券，不僅豐富離岸人民幣債券市場的債券品種，更滿足境外增持優質、多元化人民幣資產的需求，有助於形成更完善的離岸人民幣債券基準收益率曲線，為推動香港人民幣投融資及其他業務創造更有利的條件。

他又指出，近年人民幣國際化不斷取得進展，全球市場對人民幣信心持續增強，內地不斷優化跨境人民幣業務政策，加快內地省市政府債券市場與國際接軌，對離岸人民幣債券市場深入發展及提升人民幣國際化起了積極推動作用。

中銀香港在此次發債中，全程參與項目的研究、執行、發行定價及結算交割，牽頭組織了路演與銷售工作，同時積極協助有關債券分別取得香港品質保證局的藍色認證及可持續認證。