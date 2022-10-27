【高盛推介】科網股反彈 即市淡倉可留意新上市熊證
2022年10月27日 11:18
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高盛(亞洲)有限責任公司：港股日前急挫創13年新低後周四(27日)早段大幅反彈，當中科網股領漲大市。騰訊控股重上220港元水平。現報220.8元，升約4.3%。美團周三(26日)升約5%，周四早段上試140元，現報137.7元，升約6.2%。
阿里巴巴周三逆市跌約2%，周四早段發力反彈。現報67.5元，升約8.3%。京東集團周三逆市跌約0.3%，周四早段亦發力反彈。現報163.3元，升約10%。
觀察個股輪證資金流向，騰訊及美團好倉於上周四(20日)至本周二(25日)，分別共錄得約1.12億及6,640萬元資金流入後，周三見資金轉向沽出止賺。美團淡倉於周三獲資金轉向流入，有約620萬元。阿里好倉及淡倉於周三獲資金轉向流入，分別有約820萬及620萬元。周四早段則見即市資金留意淡倉。
雖見科網股周四早段反彈，但由於早前急挫，使市場上的相關資產的認沽證變為價內，而新上市的產品年期亦較長，因此提供的槓桿不高。投資者如看淡，目前可考慮選擇熊證。
騰訊購26781，行使價290.2元，2023年4月17日到期，實際槓桿6.6倍，熱門中期條款。
騰訊牛55464，收回價195元，行使價192.2元，換股比率500，實際槓桿7.5倍，相近收回價牛證中街貨較低。
騰訊熊55264，收回價240元，行使價243元，換股比率500，實際槓桿9.5倍，相近收回價貼熊中槓桿最高。
美團方面，認購證選擇可留意屬行使價150元以下產品中，槓桿最高之一的貼價美團購(26840)。牛證選擇可留意新上市美團牛(55453)，熊證選擇可留意屬貼熊的美團熊(54958)，與現價有約15及15元收回距離。
美團購26840，行使價145.1元，2023年1月20日到期，實際槓桿4.7倍，貼價、行使價150元以下產品中，槓桿最高之一。
美團牛55453，收回價125元，行使價122元，換股比率500，槓桿比率8.8倍，新上市。
美團熊54958，收回價150元，行使價153元，換股比率500，槓桿比率8.2倍，高槓桿貼熊。
阿里購25742，行使價80元，2023年6月20日到期，實際槓桿3.7倍，貼價、高對沖值。
阿里牛55455，收回價62元，行使價60元，換股比率100，槓桿比率8.9倍，新上市。
阿里熊54010，收回價80元，行使價82元，換股比率100，槓桿比率4.7倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
京東購26782，行使價220.2元，2023年3月24日到期，實際槓桿5.3倍，中期。
京東牛55268，收回價140元，行使價137.2元，換股比率500，槓桿比5.8倍，市場上首三高槓桿之一貼牛。
京東熊54778，收回價180元，行使價183元，換股比率500，槓桿比率8.3倍，高槓桿近熊。
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