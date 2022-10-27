【高盛推介】美國科網巨頭業績遜預期　對沖風險點部署？

高盛(亞洲)有限責任公司：美股由上周五(21日)連彈3日後，周三(26日)回吐下跌，道指僅微升2點，納指及道指則分別跌264及28點。亞洲時段美期個別發展。

科網巨頭均於本周公布業績。而本周二(25日)Alphabet及微軟公布的業績遜預期，公布後股價急挫6%。而周三Facebook母公司Meta收市後公布業績，其廣告收入大跌，第三季經營盈利大跌46%，盤後股價急挫近20%。市場聚焦周四(27日)公布業績的蘋果公司及亞馬遜，料將預示美國零售業的前景。

觀察個股輪證資金流向，納指及標指好倉於本周二錄得約50萬及10萬元資金流入後，周三皆獲資金轉向沽出。納指及標指淡倉於周三獲資金轉向流入，分別有約420萬及100萬元。

道指淡倉於本周一(24日)至周三皆錄得資金流入，合共約380萬元。

投資者不論部署美指好倉或淡倉時，由於近期大市波動，加上科網巨頭公布業績後，或會影響大市表現，投資者如欲對沖風險可以留意認沽證。

納指沽10525，行使價10,350點，2023年3月17日到期，實際槓桿6.4倍，貼價、中年期。

道指沽10572，行使價25,388點，2023年3月17日到期，實際槓桿9.1倍，熱門、中年期。

標指沽10524，行使價3,288點，2023年3月17日到期，實際槓桿8.3倍，2個月期以上產品中，槓桿最高。

納指沽10487，行使價10,750點，2022年12月16日到期，實際槓桿11.3倍，短期、高槓桿。

道指沽10498，行使價28,888點，2022年12月16日到期，實際槓桿16.9倍，短期、高槓桿。

標指沽10435，行使價3,450點，2022年12月16日到期，實際槓桿15.2倍，短期、高槓桿。

納指購10642，行使價13,450點，2023年3月17日到期，實際槓桿10倍，低面值、低街貨。

道指購10535，行使價35,000點，2023年3月17日到期，實際槓桿12.2倍，高槓桿、低街貨。

標指購10659，行使價4,000點，2023年6月16日到期，實際槓桿6.2倍，貼價、低街貨。

免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2022年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。