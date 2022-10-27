中原：銀主盤放盤數目創13年新高　全年樓價恐跌15%

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，9月指數主要反映8月份成交，9月股樓齊跌，香港亦開始步入加息周期，料11月公布的樓價指數跌勢會加劇，若第四季缺乏利好消息，估計全年樓價跌15%。

今(27日)公布的指數首9個月樓價已跌逾8%。陳指，9月份香港上調按揭息率，令成交量及樓價跌勢加劇，9月僅錄約605宗一手成交，10月份一手成交量更慘不忍睹，截至昨(26日)僅錄約203宗一手成交。上周公布的施政報告未有為樓市減辣，樓價跌勢未見轉向，下周美國將議息，再加息0.75厘機會甚高，屆時香港按揭息口將進一步向升，預期第四季樓價將下調6%，全年累跌15%。

他又指，樓價自去年高位至今已下調9%，若去年以9成按揭入市的上車客，很快將面臨負資產。根據該行紀錄，現時銀主盤放盤委託達200個，是13年新高，若樓價持續下跌，銀主盤數量將以複式遞增，至年尾或增至1,000個。負資產及銀主盤量增加已為樓市響起警號，若情況惡化下去，或會為金融機構構成衝擊。

事實上，今年除了樓價錄得跌幅外，成交量更低至不正常水平，預測今年首10個月，一二手私人住宅買賣登記僅37,237宗，平均每月僅3,723宗，預測2022年全年一二手私人住宅僅44,000宗成交，創1996年有紀錄以來歷史新低。陳永傑再次籲政府適時適度減辣，免樓市陷入萬劫不復之境。