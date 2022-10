Deel與WeWork等合作　帶來靈活工作空間及加快入職流程

美國科技獨角獸、合規跨國招聘和資薪解決方案平台Deel宣布,與靈活工作空間解決方案公司WeWork合作,為企業提供WeWork All Access會籍,並與遙距工作設備供應商Hofy為世界各地的員工推出DeelEquipment,務求簡化全球人力資源管理。

隨着過去數年全球招聘人數急劇上升,不設當地辦公室的遙距分布式團隊變得愈來愈普遍。然而,企業仍然需要實體工作空間來保持團隊之間的聯繫、建立企業文化和促進相互協作。

現在,Deel企業客戶只需點擊數鍵,便可以在新員工完成入職流程時為其申請WeWork All Access月制會籍。WeWork All Access是按月訂閱的會籍計劃,可解鎖在全球700多個工作空間的訪問權限。自WeWork All Access於2020年8月推出以來,便錄得了創紀錄的增長,截至2022年6月30日,會員總數達62,000名。根據WeWork的數據顯示,去年,對這種靈活工作空間產品的需求亦按年增長達210%。

此外,Deel與Hofy合作推出DeelEquipment,讓僱主在平台上創建合同過程中,只需點擊幾下,就可以同時為新員工安排所需的工作硬件,減省時間。Deel將與Hofy一起處理其餘的流程,包括採購和發貨管理,並在5天內交付工作物品。通過Deel租用的工作設備更會獲得終身保養,讓企業團隊輕鬆遙距管理所有設備。

Deel現時在全球擁有超過9,000位客戶,並在今年5月拓展業務至香港。在港推出以來,已獲得不少本地企業使用其平台服務,包括GOGOX、NIUM、Animoca Brands。