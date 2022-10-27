粉嶺北ONE INNOVALE-Cabanna累收1050票　超購8倍

恒基物業代理營業(一)部總經理林達民指，上述即將公開發售的113伙，折實平均呎價約14,223港元，折實售價由276.3萬至941.81萬元，折實呎價13,398至15,469元。

林續指，該盤首輪銷售將於周六(29日)上午進行，準買家需於約10時開始報到，11時35分正式賣樓。他指，同系列的第1期及2期至今累計售出約900伙，套現約44億元，每伙平均成交價為493.2萬元，平均成交呎價約14,901元。完成首輪銷售後，有機會隨即加推。

此外，科建國際集團創辦人、主席及行政總裁羅發禮表示，項目會所特別引進元宇宙概念，住客可利用特別研發的手機應用程式，在項目指定地點與一系列虛擬設計互動，包括元宇宙噴泉、神奇浮島及虛擬蝴蝶等。