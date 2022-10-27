調查：中小企融資金額出現下降趨勢

張家龍(右上)建議，金融機構應重新思考和設計現有的信貸流程及評估框架。

個人信貸資料庫環聯與全球最大企業諮詢機構之一的安永-博智隆(EY-Parthenon)合作的調查顯示，中小企在過去一年獲得融資金額出現下降趨勢，受訪的100家中小企中，僅20%表示融資金額較疫前有所增加，40%指有所減少。

中小企所獲得的融資金額出現大額貸款轉向小額貸款的趨勢。在過去一年，31%受訪中小企獲得少於50萬元的小額貸款，高於疫情前的21%，惟疫前有2%中小企平均融資總額達250萬元以上，在過去一年卻「清零」。

調查發現，61%受訪中小企曾在過去一年需要資金援助，以支持日常營運，25%用在營運開支、23%表示用在支付薪金、18%用作拓展業務及17%改變商業模式。

傳統銀行為企業最主要的融資來源，95%指透過傳統銀行取得融資，當中最受歡迎的信貸產品為銀行貸款，佔37%，私人貸款及信用卡則分別有20%及18%。

不過，不少中小企認為申請信貸時流程繁複，有73%受訪企業認為繁複冗長的申請流程是融資過程的主要痛點，逾兩成受訪者認為申請信貸的附帶要求難以滿足，18%則指過程缺乏透明度，17%企業認為所需文件數量眾多及申請過程緩慢，分別有15%、9%及3%的中小企認為銀行缺乏數碼化、拒絕率高及開戶流程困難。

研究發現，以上的挑戰與財務機構高度依賴人手的流程及過時的科技有所關連。接受調查訪問的200名業內人士中，有30%指在處理中小企貸款申請最大障礙包括缺乏中小企特定數據作風險評估，29%表示缺乏針對中小企信貸而設的風險評估工具，認為欠缺效率的中小企資料收集方式同樣有29%。

環聯亞太區產品技術與風險管理高級總監張家龍建議，金融機構應重新思考和設計現有的信貸流程及評估框架、打造數碼開戶體驗，以及利用企業及個人信貸數據進行更完善信貸分析及決策，以改善中小企融資流程。