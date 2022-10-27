香港中小企營商指數回落2.9至44.2　反映營商信心轉趨保守

生產力局公布今年第四季「渣打香港中小企領先營商指數」調查，綜合營商指數按季下跌2.9，至44.2，反映環球經濟前面不明朗，中小企普遍營商信心轉趨保守。

分項指數中，除了「招聘意向」按季微升0.7至51.2；其餘四項分項指數全線下跌，處於50以下的盛衰分界線，當中又以「環球經濟」指數表現最差。

渣打香港大中華區高級經濟師劉健恆認為，近月外圍不利因素惡化，包括利率上升、西方國家經濟衰退風險、內房市場疲弱，均為內地經濟增長帶來憂慮，對沖港府放寬入境檢疫安排等利好消息。

今季三大主要行業指數全線下跌，以製造業跌幅最大，其次是零售業，及進出口貿易及批發業；當中又以進出口貿易及批發業的「招聘意向」表現為佳，為唯一回復至50中位數的分項指數。

不少中小企指「請人難」，年初至今的平均離職率達14%，主要來自「前線銷售」、「前線服務」及「行政及辦公室支援」等職位；41%受訪中小企指過去12個月較難招聘本地人才，最難招聘的職位包括「前線銷售」、「前線服務」及「資訊科技及數碼科技」，當中15%中小企指香透過招聘非本地人才以填補空缺，內地及海外人才分別佔61%及39%。