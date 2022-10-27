上市公司核數師在財報前辭任　會財局關注事件

愈來愈多上市公司核數師在匯報期末一僅一個月或之後辭任，引起市場關注。會計專業監管機構會計及財務匯報局(會財局)周四(27日)向公眾利益實體(即上市公司)核數師發公開信，表示對情況深切關注。

查察部主管賴翠碧表示，公眾利益實體核數師辭任的數目由2021年的71宗，顯著增加至2022年的107宗。當中約60%的個案，上市實體均作出簡略聲明，解釋辭任是由於退任核數師未能就審計費用與上市實體達成共識；約30%的個案則歸因於尚未解決的審計問題，促使該局關注市場是否充分知悉導致核數師辭任的確切情況。

由於新任核數師只能在有限的時間籌劃並執行恰當的審計，以趕及上市實體在限期前公布其經審核的業績，審計質素或因核數師的辭任而受到不良影響。

賴氏續指，大部分接任於中國內地或海外有重大業務的上市實體的核數師，其相關經驗及可用資源均顯然與相關審計項目不相稱。本局對核數師的辭任主要有兩方面的憂慮，一是這些新任核數師是否具備所需的技能及充足的能力(包括人手、時間)，以在有限時間內執行高質素審計。其次是新任與退任核數師之間是否已就導致核數師辭任的情况對審計所構成的影響進行充分溝通。

鑑於上述情況，會財局於公開信中列出其對退任和新任核數師的期望，提醒核數師高質素財務匯報和審計的重要性，以作為保障公眾利益的預防性措施。

會財局行政總裁馬力提到，敦促所有上市實體核數師充分應對本局列出的擔憂和公眾對其責任的期望。若核數師對導致其辭任的事項有任何疑慮，應及時向會財局作出匯報。會財局將繼續密切關注核數師的任命和相關實體的審計質素，並將在適當時毫不猶豫地採取跟進行動。

會財局主席黃天強調，上市實體核數師是確保財務匯報質素的把關者，能鞏固公眾對香港資本市場的信任。透過發出公開信，希望提醒核數師及其上市實體各自的角色和責任，並表達本局對他們的期望，以防止審計質素受到影響。本局敦促上市實體核數師積極主動地應對局方對核數師辭任的深切關注，並與上市實體的審計委員會保持密切和有效的溝通，以解決任何具爭議的審計事項。這有助於確保審計質素及保障公眾利益。