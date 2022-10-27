華為首三季收入按年跌2%至4458億人幣　未披露純利

內地電訊設備供應商華為周四(27日)發布2022年首三季度經營業績，公司實現銷售收入4,458億元人民幣，主營業務利潤率為6.1%。

公司表示，1至9月的收入按年下跌2%。公司是次未有披露整體業務的純利，跟過往做法不同。

華為輪值董事長徐直軍表示，整體經營結果符合預期，終端業務下行趨勢持續放緩，ICT基礎設施業務保持了穩定增長。華為將繼續吸納優秀人才，持續投資研發，不斷提升產品競爭力，為客戶、為社會創造價值。

此外，全球超寬帶高峰論壇(UBBF 2022)周四在泰國曼谷舉行。華為常務董事、ICT基礎設施業務管理委員會主任汪濤發表了題為「邁向超寬帶5.5G」的主題演講，展望了2030年家庭、園區、工業互聯網等領域將發生的巨大變化，指出超寬帶5.5G是邁向智能世界的必由之路，並提出加速產業演進要做的四項關鍵工作，呼籲各方攜手共進，加速邁向超寬帶5.5G。

超寬帶5.5G聯通未來智能世界，四項關鍵工作需加快推進，包括共同定義行業標準，統一行業共識；產業鏈上下游圍繞技術突破、產品開發、部署運營等端到端開展工作，推動從標準到產業的快速落地；產業政策與目標網雙輪驅動，加快超寬帶5.5G網絡部署；產業共同探索新應用，推動生態成熟。