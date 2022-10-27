中銀香港副總裁陳文：料更多私募及創投基金在港註冊

從香港金融業的角度看，陳文認為，香港可打造金融服務大動脈，積極落實粵港澳大灣區戰略。人民幣已被納入SDR（特別提款權），此舉將進一步提升其他國家央行、主權基金、國際金融機構、交易所等對人民幣的需求。香港作為全球最大的離岸人民幣中心，可將人民幣業務作為重要切入點，為投資者提供人民幣計價的債券、資產管理以及財務諮詢等多元化金融服務。

對於9月深港兩地政府推出聯合政策包，為私募、風險及創業投資機構跨境投資、雙向合作提供18條便利與優惠措施，陳文預計更多私募基金、創投基金將在香港註冊，投資內地高新科技產業。他認為，以深圳為代表的大灣區城市擁有良好的高新科技產業發展環境，並已成為私募基金熱衷的投資目的地，因此香港應進一步深化港深私募風投跨境合作，以鞏固香港私募創投行業領先地位。