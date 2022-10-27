道期升124點　英鎊企1.16水平

美匯指數報109.83；港匯見7.8488；離岸人民幣(CNH)報7.2191；美元兌日圓報145.68；歐元處1.0073；英鎊報1.1603。金價報1,666美元。布油報95.79美元，紐油報87.94美元。比特幣企2萬美元。道指期貨升124點。

●市後關注點

-20:30 美國10月15日當周持續申請失業救濟人數；美國上周首次申領失業救濟人數；美國9月耐用品訂單；美國第3季國內生產總值(GDP)

-大摩料市況會續受累，睇恒指最悲恐碌落12,200點。

●歐股個別發展，瑞信第三季蝕逾40億瑞郎將重組，股價跌幅擴至10%。

●李在鎔正式接掌三星，勢面對供應鏈危機等多重考驗。

●中行助海南省政府在港發行首筆離岸藍色及可持續人幣債券。

●高通脹壓迫，美調查：逾半數市民擬打多份工以增加收入。

●Canalys：第三季內地智能手機出貨量按年跌11%。

●美警告Seagate違出口管制，傳涉向華為供貨。

●中國經濟：

-首9個月規模以上工企利潤按年跌2.3%。

-商務部：內地首9月實際使用外資金額增15.6%。

●差估署：9月私宅售價指數按月再跌2%，逾三年半最低。

●余偉文：「0+3」後陸續有海外金融業人員來港。