道期升124點 英鎊企1.16水平
2022年10月27日 16:29
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美匯指數報109.83；港匯見7.8488；離岸人民幣(CNH)報7.2191；美元兌日圓報145.68；歐元處1.0073；英鎊報1.1603。金價報1,666美元。布油報95.79美元，紐油報87.94美元。比特幣企2萬美元。道指期貨升124點。
●市後關注點
-20:30 美國10月15日當周持續申請失業救濟人數；美國上周首次申領失業救濟人數；美國9月耐用品訂單；美國第3季國內生產總值(GDP)
●恒生指數全日收報15,427點，升110點或0.72%。國企指數收報5,242點，升25點或0.49%；科技指數收報2,989點，升32點或1.11%，主板成交1,229億港元。阿里巴巴飆4.09%。https://bit.ly/3zjvysb
-大摩料市況會續受累，睇恒指最悲恐碌落12,200點。
●滬綜指收跌16點，酒股領挫4%，外資連續3日淨買入。https://bit.ly/3FfT2SS
●歐股個別發展，瑞信第三季蝕逾40億瑞郎將重組，股價跌幅擴至10%。
●李在鎔正式接掌三星，勢面對供應鏈危機等多重考驗。
●中行助海南省政府在港發行首筆離岸藍色及可持續人幣債券。
●高通脹壓迫，美調查：逾半數市民擬打多份工以增加收入。
●Canalys：第三季內地智能手機出貨量按年跌11%。
●美警告Seagate違出口管制，傳涉向華為供貨。
●中國經濟：
-首9個月規模以上工企利潤按年跌2.3%。
-商務部：內地首9月實際使用外資金額增15.6%。
●差估署：9月私宅售價指數按月再跌2%，逾三年半最低。
●余偉文：「0+3」後陸續有海外金融業人員來港。