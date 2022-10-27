凱施餅店放售觀塘兩幢工廈大部分樓面　市值8億

本港工廈活化措施帶動本港工業大廈市場趨活躍，有業主趁機放售持有的同類物業。世邦魏理仕獲委任代理公開招標形式，出售觀塘偉業街155號建邦工業大廈全幢及偉業街157至159號南華工業大廈約88.9%不可分割業權份數，是次物業將以公開招標形式出售，截標日期為今年11月30日。據悉，項目市場估值共約8億港元，業主為凱施餅店或有關人士，現時為該公司廠房。

上述推出標售的兩座工業大廈大部分樓面，其中，建邦工業大廈現有樓面面積約48,819方呎，而南華工業大廈不包括3樓，涉及樓面面積約78,679方呎。兩大廈地盤面積合共約17,280方呎，屬甲類地盤。項目將以現狀形式部分交吉及部分售後租回形式出售。

世邦魏理仕指出，受惠政府活化工廈政策，物業最高重建總樓面面積可達約248,832方呎，當中，南華工業大廈符合強拍條件，買家可在購入後申請強拍統一業權，以加快重建工作。

該行香港家族及私募投資辦公室資深董事鮑珏鍵表示，隨着政府提倡「起動九龍東」，該區商業樓面面積供應已可媲美中環核心商業區，而上述物業為市場上寥寥可數較大面積的發展地盤，重建發展方向極具彈性，統一業權後可轉型發展至辦公室大樓、銀座式商廈、酒店、數據中心或現代工業等用途。