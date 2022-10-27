【產經直播】港股反彈乏力　好友入場要等等？

港股反彈乏力，恒指周四(27日)高開403點，惟升幅逐步收窄，至收市僅升110點，報 15,427點，連續兩日都是走「早市升，午市縮」格局，反映大市沽壓沉重？美匯雖回落至110樓下，離岸人民幣一度收復7.2關，惟其後升勢回順；而A股周四更倒跌收場，滬指3,000關得而復失，似乎可助港股向上的動力都消失，好友入場要等等？

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