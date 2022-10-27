【產經直播】港股反彈乏力 好友入場要等等？
2022年10月27日 16:40
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港股反彈乏力，恒指周四(27日)高開403點，惟升幅逐步收窄，至收市僅升110點，報 15,427點，連續兩日都是走「早市升，午市縮」格局，反映大市沽壓沉重？美匯雖回落至110樓下，離岸人民幣一度收復7.2關，惟其後升勢回順；而A股周四更倒跌收場，滬指3,000關得而復失，似乎可助港股向上的動力都消失，好友入場要等等？
美債息回落利好一眾科技股集體，ATMXJ當中以京東(09618)最突出，盤中曾彈一成過外，收市升近6%，為第二表現最好藍籌，而阿里巴巴(09988)則升4%，在雙11購物節利好因素支持，電商股短線有值博空間？而騰訊(00700)及美團(03690)今日彈力相對較弱，科技股要點揀好？
內地11月起徵收電子煙消費稅，外界認為將進一步整合內地分散的電子煙行業，並將其認可為合法商品，一眾電子煙概念股今日繼續炒上，龍頭思摩爾(06969)盤中升逾三成，惟收市升幅收窄至僅6%，加上已連彈3日累升兩成，股民高追小心接飛刀？有貨就要食胡？
電力股逆市捱沽，大唐發電(00991)第三季虧損6.36億元，雖較去年同期虧損16.2億元收窄，不過大股東減持A股消息，令其股價受挫，收跌近三成。其他電力股亦同樣下跌，該板塊暫時咪沾手？
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