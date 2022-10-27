港府委任證監會程序覆檢委員會成員

港府委任香港證監會程序覆檢委員會5名新委員，並再度委任主席及7名現任委員，任期兩年，由11月起至2024年10月31日。

新委員包括香港中文大學商學院金融學系系主任陳家樂、中國建設銀行(亞洲)常務副行長兼執行董事郭珮芳、東亞銀行主席兼行政總裁李民斌、廣發香港總經理林曉東，及華泰金控首席執行官王磊。另外，律師李金鴻再度委任為主席，陳立德、周雪鳳、程劍慧、蔡淑蓮、徐亦釗、關穎嫻及賴顯榮則獲再度委任為委員。

財經事務及庫務局局長許正宇表示，衷心感謝覆檢委員會主席和委員過去付出了不少時間和努力，檢討證監會的內部程序和運作指引是否妥善，以及向證監會提供意見，有信心5名新委員在金融服務範疇的背景和經驗，將對覆檢委員會的工作作出貢獻。

許正宇亦感謝即將卸任的委員陳玲娜、郭淳浩、麥萃才、曾瑞昌及徐閔在任期內向覆檢委員會提供了專業及寶貴意見，貢獻良多。

覆檢委員會是一個獨立的非法定委員會，在2000年11月成立，負責檢討證監會的運作程序，並確定證監會於執行職務時有否遵從該等程序。覆檢委員會的工作，有助確保證監會公平而一致地行使其規管權力。覆檢委員會委員來自各相關界別，具備多元化的知識、經驗和專長。