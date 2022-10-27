中海油：首3季每桶油成本30.29美元　將續控制成本

謝尉志表示，作為一家石油公司，無意為未來供求變化減產，而是要提高成本競爭力，使公司即使在低油價下亦能夠生存，而油價變化因素多，公司將繼續從成本下手，提升公司抵禦大幅油價波動風險能力。

冬季來臨，天然氣需求隨之上升。謝氏指，公司已為供應作好充分準備，旗下位於南海、東海及渤海的油田已提前做好維修保養，確保設備正常運行，相信在冬季的天然氣需求高峰有能力確保供應。

他坦言，目前國際天然氣市場不確定因素眾多，預期供應趨緊仍是全球大趨勢，作為油氣生產商，將做好自身工作，確保油田發揮最大產能。

另有傳中海油擬出售英國北海的油田資產，謝尉志強調，有意收購公司旗下資產的不止一家，惟公司對此取態不變，將繼續堅持全球布局及勘探，不會把業務局限在某一個局域，亦無意退出任何一個區域，同時不斷尋找及優化油氣資產組合，以符合公司技術強項和管理特色。

不過，「若出現賣家出資比自身經營效果更好，且價格合適並符合股東利益，公司不排除任何選項」。