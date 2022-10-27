市建局土瓜灣項目近24億批出 呎價僅8571元 半年跌25%
2022年10月27日 19:13
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土瓜灣榮光街/崇安街項目。
市區重建局土瓜灣榮光街/崇安街項目由信和置業(00083)與招商局置地(00978)合組財團以23.88億港元投得，每方呎樓面地價約8,571元，比較今年3月批出的上一個同區項目，呎價逾7個月低約24.7%。
該項目於本月初接獲7份標書，其他入標財團包括新鴻基地產(00016)、恒基地產(00012)及長實集團(01113)、會德豐地產、英皇國際(00163)與鷹君(00041)。該重建項目地盤面積約3.1萬方呎，可建總樓面約27.86萬方呎，提供約560伙，市場估價由約27.86億至36億元。
至於，對上一個同區批出的市區重建項目，為土瓜灣鴻福街、啟明街及榮光街的「四合一」發展項目，由長實以59.96億元投得，以可重建總樓面約526,812方呎計算，每方呎樓面地價約11,382元。
市建局表示，項目合作發展協議訂明項目內的商業部分，落成後由市建局及財團共同持有和管理，市建局將擁有當中三成的權益。成功取得項目的財團，須按發展協議中列明有關九龍城土瓜灣小區發展的「總體設計要求」作為興建新發展項目的藍本，與毗鄰的市建局重建項目產生協同效應，以達致整個小區的重整及規劃更完整及一體化，促進該小區的連接性和步行環境，並以更具特色的「地方營造」及智慧元素，提升該區的宜居性。財團亦須按發展協議中所列明的標準與品質、可持續發展和智能系統等要求興建新發展項目。
信和置業(00083)副主席黃永光表示，非常高興與夥伴招商局置地投得優質臨海用地。項目位置優越，盡享維港美景，加上交通四通八達，為集團的土地儲備增添一幅上佳的地皮。集團對香港及國家發展充滿信心。集團將興建優質住宅項目，匠心細造，加上園境、綠色及舒泰適意設施、智能家居設計，以及尊尚住客會所，締造優質臨海生活，貫徹可持續發展理念，建構更美好生活。