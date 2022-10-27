市建局土瓜灣項目近24億批出　呎價僅8571元　半年跌25%

至於，對上一個同區批出的市區重建項目，為土瓜灣鴻福街、啟明街及榮光街的「四合一」發展項目，由長實以59.96億元投得，以可重建總樓面約526,812方呎計算，每方呎樓面地價約11,382元。

市建局表示，項目合作發展協議訂明項目內的商業部分，落成後由市建局及財團共同持有和管理，市建局將擁有當中三成的權益。成功取得項目的財團，須按發展協議中列明有關九龍城土瓜灣小區發展的「總體設計要求」作為興建新發展項目的藍本，與毗鄰的市建局重建項目產生協同效應，以達致整個小區的重整及規劃更完整及一體化，促進該小區的連接性和步行環境，並以更具特色的「地方營造」及智慧元素，提升該區的宜居性。財團亦須按發展協議中所列明的標準與品質、可持續發展和智能系統等要求興建新發展項目。