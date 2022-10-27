劈價潮不斷！東涌屋苑一年減累減百萬

投資者劈價套現，東涌東環兩房單位，原業主收租多年，趁租約完沽貨止賺，約1年累減100萬元，以680萬元售出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原蕭家權表示，西營盤萬林閣連天台特色戶，實用面積約409方呎，兩房間隔，連約415方呎天台，以845萬元易手，呎價約20,660元，新買家屬於用家。

－－－－－

新界區

●中原王文彬指，東涌區10月累錄約30宗二手買賣，東環6A座高層6室，實用面積約483方呎，兩房連儲物房間隔，去年9月開價780萬元，原業主持有單位收租多年，趁租約完沽貨止賺，約1年累減100萬元，以680萬元獲上車客承接，呎價約14,079元。

●世紀21集團發展商項目部(二部)林國輝稱，荃灣海之戀10座低層B室，實用面積512方呎，兩房間隔，以900萬元沽出，呎價約17,578元，原業主於2017年6月以798萬元購入，持貨約5年多帳面獲利102萬元，期內升值約13%。

●中原伍耀祖表示，天水圍嘉湖山莊10月錄得約22宗買賣，美湖居8座中層E室，實用面積約441方呎，兩房間隔，內園景，最初開價490萬元，多次主動減價，減至443.8萬元沽出，呎價約10,063元，累減約9.4%。

●祥益黃肇雯指，天水圍居屋天盛苑C座低層1室，實用面積約646方呎，三房間隔，獲區內首置綠表客，原業主增加議幅，減價達15萬元，上述買家遂便決定於未補價第二市場以395萬元購入自用，呎價約6,115元。

●祥益稱，天水圍居屋天頌苑E座高層4室，實用面積約650方呎，套三房間隔，原業主累減逾60萬元，區內綠表客決定以於未補價第二市場以399.998萬元即睇即買，呎價約6,154元。

●中原黃毓文表示，粉嶺名都110月錄約2宗成交，屋苑3座中層F室，實用面積約376方呎，兩房間隔，放盤時開價約475萬元，減價後最終以445萬元獲承接，呎價約11,835元，新買家為上車客。

●美聯蔡沚錡指，元朗YOHO Town第8座低層H室，實用面積約422方呎，兩房連露臺，放盤數月，開價638萬元，近見股市大幅波動，多減10萬元，以628.8萬元沽出，呎價14,900元，建築呎價11,559元，原業主於2003年於僅以112.1萬元購入。

●美聯鄧嘉瑋稱，火炭銀禧花園4座中層C室，實用面積約498方呎，兩房間隔，獲上車用家垂青，並以640萬元承接，呎價約12,851元，原業主於2012年10月以約360萬元購入，轉手帳面獲利約280萬元。

●中原陳韻兒表示，火炭駿景園10月暫錄約7宗買賣，日前兩天內連錄兩宗成交，包括6座中層D室，實用面積約1,041方呎，套三房間隔，開價約1,280萬元，其後減至1,200萬元，議價後以1,150萬元易手，累減130萬元，呎價約11,047元，屬近期低價。

●世紀21奇豐袁麗詩指，沙田第一城24座低層C室，實用面積約326方呎，兩房間隔，望園景，放盤時叫價480萬元，放盤兩星期，減價35萬至445萬元獲買家承接，減幅約7.3%，呎價約13,650元。

●中原黎宗文表示，大圍區10月暫錄約33宗二手買賣，名城1暫錄約6宗，包括盛世3座南翼低層A室，實用面積約688方呎，套三房間隔，5月放盤時叫價約1,350萬元，9月減至1,200萬元，議價後售1,088萬元，呎價約15,814元。

●世紀21奇豐黃宗信稱，馬鞍山天宇海1B座低層D室，實用面積約736方呎，三房間隔，望園景，放盤5個月，原先叫價995萬元，減82萬元，減幅約8.2%，終獲買家913萬元承接，呎價約12,405元，原業主於2019年5月1,068萬元購入，帳面蝕155萬元。

●世紀21奇豐胡國強指，馬鞍山翠擁華庭12座高層A室，實用面積約696方呎，三房間隔，望樓景，放盤近1年，叫價820萬元，減16.2萬元，以803.8萬元獲買家承接，呎價約11,549元。

●中原胡耀祖透露，馬鞍山新港城10月暫錄8宗買賣，包括F座高層1室，實用面積約551方呎，三房間隔，開價約830萬元，議價後減價23萬元，以807萬元易手，呎價約14,646元，新買家為用家。

●中原陳鴻霆指，馬鞍山區10月至今暫錄近70宗二手買賣，居屋錦豐苑佔約9宗，屋苑B座中層12室，實用面積約540方呎，三房間隔，放盤時開價約680萬元，議價後以已補價自由市場價598萬元易手，累減82萬元，呎價約11,074元，新買家為用家。

●利嘉閣黃珉晟表示，將軍澳嘉悅1座高層C室，實用面積約1,068方呎，原裝四房間隔，現改作兩房，新近以1,758萬元易手，呎價約16,461元，原業主於2015年5月以1,571萬元購入，持貨約7年帳面賺187萬元，期內物業升值約12%。

●中原柯勇稱，將軍澳居屋富康花園2座中層G室，實用面積約592方呎，套三房間隔，今年5月底在未補價第二市場開價610萬元，其後多次調整叫價，最近減至530萬元即獲洽購，最新以498萬元易手，期內累減112萬元，呎價約8,412元。

●利嘉閣梁敬嚴指，將軍澳中心3座低層F室，實用面積約638方呎，套三房間隔，望內園泳池景，新近以約953萬元易手，呎價約14,937元，原業主2016年以約650萬元買入，持貨約6年帳面獲利約303萬元，期內升值約47%。

●中原黃仕斌表示，市場最新錄得一宗將軍澳中心13座高層F室，實用面積約638方呎，三房間隔，享海景，最初開價1,250萬元，議價後減至1,150萬元易手，呎價約18,025元。