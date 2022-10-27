元朗錦田北項目首輪銷售近沽清　長沙灣新盤上載樓書

隨著多個新盤部署推售，一手市場氣氛升溫。元朗錦田北項目於周四(27日)展開首輪銷售，最終即日近沽清價單發售的單位，單日沽出58伙，套現逾3.71億元。

●元朗錦田北PARK YOHO Bologna首輪銷售幾近沽清

據項目成交紀錄冊顯示，該盤首輪沽出的單位，成交價介乎404.77萬至938.3萬元，總成交金額逾3.71億元。

●長沙灣連方I上樓書

市區新盤出擊，萬科香港發展的長沙灣連方I，周四(27日)上載售樓說明書至一手住宅資訊網。該盤為一座樓高25層的住宅大樓，提供158伙，最細的開放式單位由232方呎起，另設實用面積525方呎的複式兩房戶。

萬科香港執行董事兼副總經理周銘禧表示，現時銷售準備工作已接近尾聲，預計項目最快下月可推出市場。據樓書顯示，項目提供單位戶型涵蓋開放式至三房間隔，實用面積由232方呎至547方呎。標準樓層設8伙，提供兩部升降機，涉及戶型為開放式至兩房間隔。

項目特設6伙特色單位，當中包括4伙複式連天台戶，實用面積411及525方呎，屬一房及兩房複式間隔，連接167或以上的天台。另設2伙連平台戶，其中1伙採三房間隔。該盤最細單位為標準戶樓層的A室及H室，實用面積232方呎，開放式間隔。

●粉嶺北ONE INNOVALE第3期周五截票

恒基物業代理營業(一)部總經理林達民指，上述即將公開發售的113伙，折實平均呎價約14,223港元，折實售價由276.3萬至941.81萬元，折實呎價13,398至15,469元。

林續指，該盤首輪銷售將於周六(29日)上午進行，準買家需於約10時開始報到，11時35分正式賣樓。他指，同系列的第1期及2期至今累計售出約900伙，套現約44億元，每伙平均成交價為493.2萬元，平均成交呎價約14,901元。完成首輪銷售後，有機會隨即加推。

●何文田Prince Central下周一賣2伙一房戶

●旺角雋薈錄宗終止交易個案

由益兆集團控股及俊和發展集團合作發展的旺角雋薈，新近錄得一宗交易告吹個案，涉及單位為19樓F室，實用面積193方呎，開放式間隔，原本於本月10日以493.4萬元成交，呎價約25,565元。不過，據成交紀錄冊顯示，該宗交易已列為簽訂臨時買賣合約後未有進展。