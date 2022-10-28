華為指5.5G取得關鍵進展　料2024至2025年商用

雖然近年遭受美國打壓，但無阻中國科技企業華為的展。據華為官方表示，5.5G已經取得了3大關鍵進展，正式商用部署料於2024至2025年開展。

外媒引述華為常務董事、ICT基礎設施業務管理委員會主任汪濤近日表示，5.5G已經從願景走向共識，開啟標準化的進程，將通過三個版本定義5.5G技術規範，持續豐富5.5G的技術內涵。

他認為，5.5G將帶來10倍於當前的網絡能力，實現萬兆體驗、千億聯接和內生智能，滿足豐富多樣的業務要求。去年4月，3GPP將5G演進的名稱確定為5G-Advanced，開啟了5.5G標準化進程，將使能網絡性能10倍升級，華為聯合多家營運商驗證了超大帶寬和超大規模天線陣列(ELAA)的萬兆能力。另5.5G所支持的NB-IoT、RedCap和Passive IoT三類物聯技術跨步向前，已具備收編所有物聯的能力。

隨着5.5G高可靠低時延和大上行等能力，汪認為將可推動行業從資訊孤島走向智慧聯接，機械人等新生產力融入行業、生產環節柔性化重塑，實現跨時代的行業升級，未來愈來愈多的創新應用將逐步勾勒出智慧世界的全貌。