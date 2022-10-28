東方日報B1：樓價首3季挫8%低殘　地價更慘

加息陰霾籠罩下，本港住宅樓市「無運行」，代表地價的「麵粉」及代表樓價的「麵包」齊冧價。今年9月私人住宅樓價按月再挫約2.06%，為逾3年半最低，首9個月累挫約8.07%，有代理料全年樓價跌幅勢擴至約15%。同時，市區重建局的土瓜灣海景住宅重建項目，僅以樓面呎價近8,600元批出，較逾7個月前同區項目，大幅跌價近25%。

【私宅價全年睇冧15%】

差餉物業估價署昨日公布的臨時數據顯示，9月私人住宅售價指數報362.1點，已連跌4個月，按月跌幅逾2%，為近4年最低，以季度計，第三季指數較第二季累挫約5.16%。至於上月指數較2021年同期的歷史高位398.1點，已累挫達9.04%。

9月兩類面積單位樓價走勢方面，以實用面積約1,075方呎及以下中小型單位售價指數跌勢最急，該指數最新報364.2點，較8月挫約2.12%。而今年首9個月該指數累挫約8.19%。實用面積約1,075方呎以上大型住宅單位指數最新報311.5點，按月跌約0.29%，今年首9個月該指數則回落約4.45%。

撇除按月買賣交易量不足20宗的類別，上月各區不同面積的私人住宅平均呎價中，有兩類別單位按年呎價跌幅高逾一成。其中，九龍區實用面積約753至1,075方呎中型單位，上月平均呎價約15,927元，今年首9個月累跌約11.33%。而港島區實用面積約431方呎以下細單位，平均呎價約15,196元，截至上月累挫約10.14%。

至於，9月私宅租金指數報180.3點，按月上升約0.17%，已連升5個月，惟該指數今年首9個月仍下跌約1.31%。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指出，香港開始步入加息周期，第四季亦缺乏利好消息，加上美國預期至少再兩度加息，估計全年樓價跌幅加劇，以樓價每月再下調約2%速度看來，料第四季樓價將下調約6%，全年將下跌約一成半。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮亦表示，施政報告未有針對放寬辣招措施，料第四季樓價再挫約3%，料下次公布的10月指數有機會再錄得約1.5%跌幅。

萊坊董事大中華區研究及諮詢部主管王兆麒則稱，受股市下跌及經濟前景不確定影響，樓價指數料將繼續尋底，相信全年跌幅約10%以內。

【土瓜灣重建項目7個月平25%】

市建局表示，是次項目合作發展協議訂明項目內的商業部分，落成後由市建局及財團共同持有和管理，該局將擁有當中三成的權益。商場項目面積佔最多約46,436方呎。項目住宅單位實用面積不可小於300方呎，半數單位面積須小於480方呎。

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚表示，該項目擁有海景及開揚景觀，由於地皮面積不大，相信即使計及分成，總地價仍低於每方呎一萬元，是次對其後地價有參考作用。

對上一個同區批出的市區重建項目，為鴻福街、啟明街及榮光街的「四合一」發展項目，由長實以59.96億元投得，以可重建總樓面約526,812方呎計算，每方呎樓面地價約11,382元。至於去年底由嘉里建設投得同區鴻福道/銀漢街地皮，每方呎樓面地價約12,591元，反映地價不足一年跌逾三成。