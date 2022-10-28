三星半導體溢利暴瀉近五成　李在鎔回巢救亡

環球經濟烏雲密布，嚴重打擊消費電子產品的需求，向以周期性強見著的記憶體首當其衝，拖累三星電子今年第3季純利按年倒退24.21%至9.14萬億韓圜(約505.72億港元)，差過市場預期。

期內，該企晶片代工收入為7.79萬億韓圜，即使折合美元後，亦只不過是其假想敵台積電的27.15%，按季增速亦比台積電慢一半以上，惟已是「有紀錄以來最佳的季度業績」，主要是尖端製程良率改善之際，成熟製程的貢獻提高。公司預期，成熟製程的佔比提高和產品組合改進下，本季盈利能力無恙，並揚言來年透過鞏固於尖端製程的技術領先優勢、汽車及IoT(物聯網)領域的新訂單增加，為「拉近與同業間的差距」奠定基礎。

不過，三星盈利支柱半導體分部上季經營溢利仍按年暴瀉49.15%至5.12萬億韓圜，毫無疑問是拜記憶體市場陷入寒冬所賜，預期就算今季DRAM及NAND的出貨有望跑贏行業，需求要到明年下半年隨着DDR5技術漸普及始見改善，直言宏觀經濟對需求的衝擊仍要觀察。

消費電子卻出現「增收減利」的尷尬場面，收入按年增長10.39%之際，經營溢利按年倒退14.93%至3.53萬億韓圜。展望明年，三星預期其智能手機收入會隨摺機高速增長和S系列銷量上升有所改善，並預期穿戴裝置市場有雙位數增長，高端電視機產品會在總體需求呆滯下保持增長。

曾兩度入獄的三星「太子」李在鎔正式重新站台，接任三星電子會長之職，董事會期望今次任命能使公司的經營在全球營商環境充滿不確定性的當下更加穩定。他向韓媒簡短表示，期望能讓三星更受國民信賴與愛戴。

●南韓GDP增0.3% 4季最慢

南韓公布今年第3季國內生產總值(GDP)按季增長放緩至0.3%，雖勝預期，但仍是4季最慢，主要靠消費及投資增長勉強支撐，對沖半導體拖累整體出口倒退之影響，難怪李在鎔發表感想的第一句就是「膊頭負擔很重」。

澳新銀行憂慮，以現時外需積弱、融資環境趨緊縮、國家債務負擔益重，南韓增長前景仍挑戰重重，難靠企業投資「單天保至尊」，預料加息周期或走多一厘便告終。