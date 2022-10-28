新加坡呼籲各央行捍衞本幣要平衡

新加坡金融管理局(MAS)發表半年一次的宏觀經濟評估，直言全球經濟正處於失衡階段，主要反映在經濟增長乏力加上高通脹之上，並有機會在這基礎下繼續惡化。該局局長孟文能呼籲其他國家的中央銀行，在捍衞本幣時要保持平衡，不要讓匯率波動太大，以免市場失去信心。

●估明年美經濟活動急放緩

該報告內展望未來幾個季度，在全球家庭和企業支出回落，加上高通脹將令金融環境進一步收緊，雖然全球經濟應會避免全面衰退，但在情況好轉之前還有可能會進一步轉壞。所以該行認為，明年或會是一個痛苦的年份，上半年美國經濟活動預料會「急劇」放緩。

惟孟文能稱，「全球經濟放緩並不完全是一件壞事」，只要緩和幅度溫和、短暫、淺層，可有助緩解通脹壓力。他回顧美國激進的加息，為全球匯市帶來衝擊，可是東南亞國家在吸收這些衝擊和確保匯率沒有失控這兩方面，做得不錯，包括動用外匯儲備入市，也遏制了部分輸入型通脹。惟他仍呼籲各央行保持警惕。

另外，道富環球公布其10月份投資者信心指數，按月下降4.6點，至104.3點，代表投資者的風險偏好在5個月內首次呈現下降態勢。該行解釋，本次下跌由歐洲地區的指數領跌，反映投資者愈發擔憂歐洲央行在緊縮周期落後的情況下將提前加息，以及對英國財政前景的日益不安加劇歐洲市場的波動。