【東方產評】港企復甦崎嶇路　苦等通關降甘露

眨眼還有3天就是二十四節氣中的「霜降」，意味秋天將盡，寒冬將至，刻下香港經濟景氣寒風凜凜，頗為應景。企業景氣持續低迷，樓市更如處暴風雨前夕，被視為麵包與麵粉關係的現樓與土地價格齊挫，樓價大跌之勢既成，最終必拖累消費，惡性循環不見盡頭。奈何港銀下周好大機會隨美國加息而再次上調最優惠利率，意味企業市民都百上加斤。香港經濟復甦之路荊棘滿途，僅餘的一絲希望，就是兩地通關。

企業景氣最能說明經濟實況，可多項數據顯示，企業營商狀況持續處於盛衰分界線之下，中小企信心低迷，年關難過。從事出口貿易的企業面對內地疫情及歐美市場逆風，年底的外貿旺季不旺。至於從事本地市場的企業，面對遊客未返，政府消費券效應淡化，加上港府與國際市場脫軌的防疫入境限制，無助吸引遊客之餘，更變相鼓勵市民赴海外旅遊消費，致令企業對年底的零售消費旺季不感樂觀。

新冠疫情至今近3年，企業捱到今時今日，絕不容易，可惜非但苦頭未盡，更大的挑戰正要來襲，所指的是樓災將至。雖然香港樓市炒風早已絕迹，但港府忠言逆耳，始終未有全面撤銷樓市「辣招」，長時間扭曲市場運作，禍根早種。面對經濟景氣低迷、股市大冧，以及移民潮和外資撤港赴星潮的衝擊，港樓需求大幅放緩。政府最新公布的數字顯示，9月私宅售價指數創逾3年半新低，不少機構都估計，未來樓價跌幅達雙位數字，這幾年以九成按揭上車的業主，分分鐘會墮入「負資產」行列。用家見勢色不對，轉買為租，說好的樓市「剛性需求」自然難到位。事實上，近期新盤銷情堪憂，各區主要屋苑二手價格紛紛尋底，九龍區大型屋苑二手樓呎價跌穿萬元大關，銀主盤存量創金融海嘯以來新高，都在在說明，樓市跌浪來勢洶洶。

更令人擔心的是，代表樓價的「麵包」價在跌，而代表「麵粉」價的土地價格跌得更甘。本月初一幅屯門住宅官地招標成交呎價3,600元有找，而昨日更傳來九龍區海景重建項目招標成交呎價不到9,000元，較3月同區重建項目招標成交呎價低25%！樓價跌得急，地價跌得更急，反映發展商態度審慎，而政府礙於這幾年抗疫千金散盡，致招來逾千億元財赤，為補庫房空虛，即使低價賣地亦要接受。

展望下周美國聯儲局議息，繼續激進加息抗通脹已無懸念，港銀將再次上調最優惠利率，對息口敏感的樓市而言，猶如多補一腳。市民供樓負擔與企業營商成本上升，且面對股、樓等主要資產大跌價，信心直墮低谷，內部需求勢將進一步轉冷。

千頭萬緒，無從入手。香港經濟要全面復常，說到底得盡快取消所有防疫限制，與國際接軌。當然各方更期待的，乃兩地能給出有序通關的時間表，恢復引流北水以盤活市道，否則這個敗局發展下去，香港經濟非但元氣大傷，最怕病入膏肓，去到藥石罔效的地步，神仙難救。眼見昔日能下金蛋的肥鵝，快淪為被風乾的鹹魚，怎不教人悲嘆！